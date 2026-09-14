U POŽARU U ZADRU TEŠKO POVREĐENO TROGODIŠNJE DETE: Buknulo u stanu na četvrtom spratu
U POŽARU koji je večeras izbio u stambenoj zgradi u Zadru teško je povređeno trogodišnje dete, koje je životno ugroženo, saopštili su lekari.
Lekari su kazali da je dete zadobilo opekotine na do 60 odsto tela i inhalacijske opekotine zbog udisanja vrućeg vazduha, a odmah po prijemu u zadarsku bolnicu smešteno je na jedinicu intenzivne nege, prenosi Indeks.
Saopšteno je da je u toku priprema da se dete transportuje u Kliniku za dečje bolesti u Zagrebu.
Vatra je zahvatila stan na četvrtom spratu, a iz zadarske policije je saopšteno da u požaru ima povređenih.
Vatrogasne ekipe ugasile su požar, dok su timovi hitne pomoći zbrinjavali povređene.
Uzrok požara za sada nije poznat, kao ni tačan broj povređenih osoba.
(Tanjug)
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