U POŽARU U ZADRU TEŠKO POVREĐENO TROGODIŠNJE DETE: Buknulo u stanu na četvrtom spratu

U POŽARU koji je večeras izbio u stambenoj zgradi u Zadru teško je povređeno trogodišnje dete, koje je životno ugroženo, saopštili su lekari.

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Lekari su kazali da je dete zadobilo opekotine na do 60 odsto tela i inhalacijske opekotine zbog udisanja vrućeg vazduha, a odmah po prijemu u zadarsku bolnicu smešteno je na jedinicu intenzivne nege, prenosi Indeks.

Saopšteno je da je u toku priprema da se dete transportuje u Kliniku za dečje bolesti u Zagrebu.

Vatra je zahvatila stan na četvrtom spratu, a iz zadarske policije je saopšteno da u požaru ima povređenih.

Vatrogasne ekipe ugasile su požar, dok su timovi hitne pomoći zbrinjavali povređene.

Uzrok požara za sada nije poznat, kao ni tačan broj povređenih osoba.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu