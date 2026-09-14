PAKET KOJI MENJA GEOPOLITIKU! Rusija Indiji nudi NEŠTO MNOGO MOĆNIJE od Su-57 i S-400! (VIDEO)

PORED stelt lovca Su-57, modernizacije aviona Su-30MKI, dodatnih sistema PVO S-400 i raketnog sistema kratkog dometa „Pancir-SM1”, Indija i Rusija su, prema navodima, obnovile pregovore o novom zakupu nuklearne podmornice klase „Akula” i strateškog radara „Voronjež-M”.

Foto: Rosoboronexport/roe.ru/printscreen/youtube/Armies Power/Laurin Steffens on Unsplash

Dobro upućeni izvori rekli su za portal *The Print* da je Rusija dostavila predloge koji se odnose na stratešku podmornicu i radar.



PONUDA ZA STRATEŠKU PODMORNICU

Indija je ranije zakupila podmornicu klase „Akula” pod nazivom „Nerpa” na period od 10 godina. Zakup je počeo 29. decembra 2011. godine u brodogradilištu „Boljšoj Kamenj” u Primorskom kraju (Daleki istok), gde je „Nerpa” bila stacionirana. Podmornica je uvedena u sastav indijske mornarice pod imenom INS „Čakra” u aprilu 2012. godine.

Podmornica je pretrpela nesreću u oktobru 2017. godine, kada je oštećena njena kupola sonara prilikom ulaska u luku Visakhapatnam.

Ruski stručnjaci su izradili zamenske panele u svom pogonu u Rusiji i dopremili ih u Visakhapatnam radi ugradnje na iznajmljenu podmornicu.

Indija je 2019. godine razmatrala produženje zakupa, ali je, prema navodima, od toga odustala zbog stanja u kojem se podmornica nalazila.

Umesto toga, Indija je još 2019. godine pregovarala o novom ugovoru o zakupu druge podmornice klase „Akula”, pod nazivom K-391 „Bratsk”. Isporuka podmornice K-391 odložena je u odnosu na prvobitno planirane rokove i sada se očekuje 2028. godine, zbog kašnjenja u remontu.

U decembru 2025. godine, *Bloomberg* i *NDTV* su pogrešno izvestili da su Indija i Rusija potpisale novi ugovor o zakupu vredan oko dve milijarde dolara. Indijski Biro za informacije za štampu (PIB) proverio je tu tvrdnju i označio je kao obmanjujuću. Krajem 2025. godine nije zaključen nikakav dodatni sporazum.

Izveštaj portala *The Print* se verovatno takođe odnosi na postojeći ugovor o zakupu, a ne na novu rusku ponudu. Ipak, vredi napomenuti da je oko 2015. godine Indijska mornarica (IN) izrazila interesovanje za zakup podmornice klase „Jasen” kao nastavak aranžmana sa podmornicom „INS Čakra”.



U decembru 2024. godine, Indija i Rusija su navodno finalizovale sporazum o postavljanju ruskog radara „Voronjež” – sistema za rano upozoravanje na napad balističkim raketama – u mestu Čitradurga u državi Karnataka.

Pregovori o nabavci ovog radara, koji je razvila kompanija „Almaz-Antej”, po ceni od 4 milijarde dolara, navodno su bili u poodmakloj fazi.



RADARSKI SISTEM „VORONjEŽ”

Radarski sistem „Voronjež” može da detektuje i prati lansiranja balističkih raketa i „stelt” letelice, kao i da pruži uvid u situaciju vezanu za objekte u svemiru.

Ovi radari koriste tehnologiju fazne rešetke (phased-array), koja omogućava brzo elektronsko usmeravanje snopa, čineći ih efikasnijim i mehanički jednostavnijim od starijih sistema kao što su radari „Dnjepar” i „Darjal”. Odlikuju se kompaktnim dimenzijama, manjom potrošnjom energije i kraćim vremenom izgradnje u odnosu na prethodne generacije.

Strateški značaj sistema „Voronjež” ogleda se u njegovoj sposobnosti da pokrije ogromne teritorije. Ključni sistemi raspoređeni širom Rusije mogu da pokriju Evropu, Aziju i Severnu Ameriku. Ova mreža pruža Rusiji sveobuhvatan štit od potencijalnih raketnih pretnji, osiguravajući nacionalnu bezbednost putem ranog otkrivanja i upozoravanja.



VRSTE RADARA „VORONjEŽ”

Radari „Voronjež” dolaze u nekoliko varijanti, uključujući „Voronjež-M”, „Voronjež-DM” i „Voronjež-SM”, od kojih je svaka prilagođena specifičnim ulogama otkrivanja ili poboljšanim performansama.

„Voronjež-M” (VHF opseg): Optimizovan za otkrivanje objekata na velikim udaljenostima, ali sa relativno nižom rezolucijom. Radar je optimizovan za pružanje početnog upozorenja o balističkim raketama srednjeg i velikog dometa.

„Voronjež-DM” (UHF opseg): Nudi bolju rezoluciju i preciznost praćenja manjih ciljeva.

„Voronjež-SM” (L-opseg) i „Voronjež-VP” (planirane nadogradnje): Poboljšane mogućnosti za precizno praćenje i filtriranje neželjenih odraza (clutter rejection). Radar „Voronjež-VP”, koji može da prati dolazeće balističke rakete, pa čak i ciljeve koji lete na malim visinama – poput krstarećih raketa – sa velikih udaljenosti, pruža Oružanim snagama Rusije dovoljno vremena za reagovanje.

Verzija „VP” kombinuje VHF i UHF opsege radi postizanja boljih performansi.

Različiti radari tipa „Voronjež” mogu delovati usklađeno, kao deo integrisanog sistema za rano upozoravanje na raketni napad, kako bi se stvorila sveobuhvatna radarska slika potencijalnih raketnih pretnji i aktivnosti u svemiru.

Svaki radar „Voronjež” radi samostalno, nadzirući sektor koji mu je dodeljen. Prikupljeni podaci — poput putanja ciljeva, brzina i klasifikacije — prenose se u centar za obradu podataka.

Centralni sistem objedinjuje ove informacije sa podacima sa drugih radara, satelita i senzora kako bi se kreirala jedinstvena radarska slika celokupnog nadziranog područja u realnom vremenu.

Radari „Voronjež” su strateški raspoređeni tako da obezbeđuju preklapanje vidnih polja, čime se postiže redundantnost i poboljšava tačnost detekcije.



POSTROJENjE U ČITRADURGI

Verovatno je da je radar čije se postavljanje planira u Čitradurgi upravo model „Voronjež-M”. Radom sa ove lokacije, on bi obezbedio rano upozoravanje na raketne napade kako iz Kine, tako i iz Pakistana. Rusija je strateški postavila radare Voronjež-M za praćenje potencijalnih pretnji iz Evrope, Azije i Severne Amerike, pružajući kritične informacije ranog upozorenja ruskim svemirskim snagama.

Radari Voronjež-M su trenutno raspoređeni u Lenjingradskoj oblasti, Irkutskoj oblasti i Altajskoj teritoriji (Barnaul). Sistem Voronjež-M je u fazi instalacije u Orenburškoj oblasti (Orsk).



FUZIJA SENZORA

Radeći unisono, tri tipa radara iz Voronježa mogu da obezbede verodostojne kontra-stelt sposobnost.

IAF-u su potrebne kontra-stelt detekcije i mogućnosti praćenja jer je Kina rasporedila stelt lovce i bespilotne letelice u velikom broju, a Pakistan je spreman da nabavi stelt lovce J-35A iz Kine.

Višepojasni radari kao što su tipovi Voronjež i ruska serija Nebo (Ski) mogu da otkriju i prate stelt avione spajanjem podataka sa tri radara, od kojih svaki radi u VHF (decimetrijskom), UHF (metričkom) i L-opsegu (centimetarskom) opsegu. VHF sistem vrši početnu detekciju i signalizira UHF radar, koji zauzvrat može da signalizira L-opseg ili drugi radar centimetarske talasne dužine.

Indija bi kasnije mogla da nabavi i instalira sisteme Voronjež-DM i/ili Voronjež-SM bliže svojim granicama sa Pakistanom i Kinom i integriše ih sa sistemom Voronjež-M u Čitradurgi. Alternativno, mogao bi da integriše lokalno razvijene UHF i L-band radare sa Voronjez-M.



LOKALNA PROIZVODNjAPrema izvorima Sandej Gardijana, najmanje 60 odsto sistema će proizvoditi indijski partneri, kojih ima preko 50 i uključuju startapove.

Očekuje se da će projekat stvoriti značajna zaposlenja širom zemlje.

Sa indijske strane, LRDE (Establishment za razvoj elektronike i radara), deo indijske DRDO (Organizacija za istraživanje i razvoj odbrane), vodi projekat.

Indija je ugovorila zakup ruskog SSN-a za zamenu INS Chakra 2019. godine, a zakup će početi čim Rusija preda podmornicu nakon renoviranja.

Indijska potraga za kredibilnom sposobnošću za praćenje raketa i stelt aviona je logična i hitna. Ruski radar Voronjež-M može Indiji pružiti zastrašujuću odbranu od balističkih raketa i sposobnost kontra-stelt.

Naročito, Rusija je jedina zemlja koja Indija može realno da se okrene da bi stekla dve strateške sposobnosti koje traži.



(eurasiantimes.com/Vijainder K Thakur)

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