ZATVOR ZA TRGOVINU SA IZRAELOM?! Norveška sprema radikalan zakon: Tri godine robije za saradnju sa jevrejskim naseljima

NORVEŠKA razmatra da tokom jeseni usvoji zakon kojim bi zabranila trgovinu sa izraelskim naseljima na Zapadnoj obali i za kršenje te zabrane predviđena je kazna do tri godine zatvora, izjavio je norveški ministar spoljnih poslova Espen Bart Eide.

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- Argumenti u prilog zakonu samo su ojačali jer se situacija na Zapadnoj obali dodatno pogoršala. Pored toga, toliko drugih zemalja sada preduzima iste korake koje je vlada već predložila ovim zakonom - rekao je Eide za norvešku državnu televiziju NRK.

Prema navodima NRK, zakon bi se odnosio na fizička i pravna lica koja trguju sa izraelskim naseljima, a usledio bi nakon što je Velika Britanija prošle nedelje najavila širok paket sankcija protiv izraelskih naselja na Zapadnoj obali.

Norveška, Kanada, Danska, Finska, Francuska, Island, Irska, Poljska, Portugal, Španija i Švedska ubrzo su objavile zajedničko saopštenje u kojem su izrazile nameru da preduzmu ili podrže slične mere.

Eide je ocenio da je Izrael "previše navikao da može da zastrašuje zapadne zemlje" optužujući ih za antisemitizam kada kritikuju Izrael zbog zloupotreba i kršenja međunarodnog prava. Prema NRK, predlog zakona obuhvatio bi i istočni Jerusalim, koji ima drugačiji status od Zapadne obale.

Brojne države smatraju istočni Jerusalim palestinskom teritorijom i budućom prestonicom palestinske države, dok ga je Izrael formalno anektirao 1980. godine, 13 godina nakon što je zauzeo tu teritoriju tokom Šestodnevnog rata 1967. godine.

Ambasada Izraela u Norveškoj kritikovala je moguću meru, ocenivši predlog za "kriminalizaciju trgovine" kao "najnoviji primer opsesivnog antiizraelskog aktivizma norveškog ministra spoljnih poslova na međunarodnoj sceni".

(Tanjug)