DRUGI DAN SAMITA BRIKS: Modi najavio dva nova velika projekta

LIDERA država članica i partnera BRIKS-a, kao i pozvani gosti i predstavnici međunarodnih i regionalnih organizacija, učestvuju u sesiji „BRIKS+“ drugog dana 18. samita ovog udruženja, koji se u nedelju održava u Nju Delhiju.

Photo/Tanjug/AP photo/Manish Swarup (STF)

Liderima zemalja BRIKS-a pridružili su se lideri i predstavnici partnerskih zemalja — Belorusije, Bolivije, Vijetnama, Kazahstana, Kube, Malezije, Nigerije, Tajlanda, Turske, Ugande i Uzbekistana.

Proširena sednica BRIKS-a održava se pod temom „Otpornost, inovacije, saradnja i dugoročni razvoj: oblikovanje budućnosti za inkluzivni globalni rast“.

Očekuje se da će učesnici u svojim obraćanjima govoriti o jačanju saradnje, zajedničkim pristupima i načinima za obezbeđivanje sveopšteg napretka i održivog razvoja.

(Sputnjik)