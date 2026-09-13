Svet

DRUGI DAN SAMITA BRIKS: Modi najavio dva nova velika projekta

В.Н.

13. 09. 2026. u 07:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LIDERA država članica i partnera BRIKS-a, kao i pozvani gosti i predstavnici međunarodnih i regionalnih organizacija, učestvuju u sesiji „BRIKS+“ drugog dana 18. samita ovog udruženja, koji se u nedelju održava u Nju Delhiju.

ДРУГИ ДАН САМИТА БРИКС: Моди најавио два нова велика пројекта

Photo/Tanjug/AP photo/Manish Swarup (STF)

Liderima zemalja BRIKS-a pridružili su se lideri i predstavnici partnerskih zemalja — Belorusije, Bolivije, Vijetnama, Kazahstana, Kube, Malezije, Nigerije, Tajlanda, Turske, Ugande i Uzbekistana.

Proširena sednica BRIKS-a održava se pod temom „Otpornost, inovacije, saradnja i dugoročni razvoj: oblikovanje budućnosti za inkluzivni globalni rast“.

Očekuje se da će učesnici u svojim obraćanjima govoriti o jačanju saradnje, zajedničkim pristupima i načinima za obezbeđivanje sveopšteg napretka i održivog razvoja.

(Sputnjik)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DRONOVI KAO STRŠLJENOVI NAPADAJU UKRAJINCE: Pogledajte kakve su snimke Rusi podelili - Ovog nema ni u akcionom filmovima (VIDEO)
Svet

0 7

DRONOVI KAO STRŠLJENOVI NAPADAJU UKRAJINCE: Pogledajte kakve su snimke Rusi podelili - Ovog nema ni u akcionom filmovima (VIDEO)

POSADE udarnih bespilotnih letelica zasebne brigade trupa bespilotnih sistema „Smerš“ uništile su u pozadinskoj zoni Oružanih snaga Ukrajine, u rejonu naselja Slavjansko-kramatorske aglomeracije u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), dva automobila sa ljudstvom, municijom i vojnom opremom, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije

13. 09. 2026. u 00:20

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?

KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?