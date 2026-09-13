DRUGI DAN SAMITA BRIKS: Modi najavio dva nova velika projekta
LIDERA država članica i partnera BRIKS-a, kao i pozvani gosti i predstavnici međunarodnih i regionalnih organizacija, učestvuju u sesiji „BRIKS+“ drugog dana 18. samita ovog udruženja, koji se u nedelju održava u Nju Delhiju.
Liderima zemalja BRIKS-a pridružili su se lideri i predstavnici partnerskih zemalja — Belorusije, Bolivije, Vijetnama, Kazahstana, Kube, Malezije, Nigerije, Tajlanda, Turske, Ugande i Uzbekistana.
Proširena sednica BRIKS-a održava se pod temom „Otpornost, inovacije, saradnja i dugoročni razvoj: oblikovanje budućnosti za inkluzivni globalni rast“.
Očekuje se da će učesnici u svojim obraćanjima govoriti o jačanju saradnje, zajedničkim pristupima i načinima za obezbeđivanje sveopšteg napretka i održivog razvoja.
(Sputnjik)
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