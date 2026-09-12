KONJE DA VRATIŠ, ODMAH: Kralj Čarls dobio pismo od mađarskog Ministarstva poljoprivrede, oštrim tonom Mađari zahtevali životinje nazad
MAĐARSKA je zahtevala od britanskog kralja Čarlsa III da vrati dva konja lipicanerske rase, koja su mu poklonjena 2024. godine povodom njegovog stupanja na presto, piše list „Telegraf“.
Ceremonija krunisanja Čarlsa III i njegove supruge Kamile održana je 6. maja 2023. godine u Vestminsterskoj opatiji u Londonu.
- Bakingemska palata dobila je pismo mađarskog Ministarstva poljoprivrede, koje je, kako se navodi, bilo oštro intonirano, a u kojem se zahtevalo da konji budu vraćeni u ergelu (državnu ergelu u selu Silvašvarad na severu Mađarske – prim. red.), odakle su dovedeni - navodi se u tekstu lista.
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