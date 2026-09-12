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KONJE DA VRATIŠ, ODMAH: Kralj Čarls dobio pismo od mađarskog Ministarstva poljoprivrede, oštrim tonom Mađari zahtevali životinje nazad

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

12. 09. 2026. u 23:52

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MAĐARSKA je zahtevala od britanskog kralja Čarlsa III da vrati dva konja lipicanerske rase, koja su mu poklonjena 2024. godine povodom njegovog stupanja na presto, piše list „Telegraf“.

КОЊЕ ДА ВРАТИШ, ОДМАХ: Краљ Чарлс добио писмо од мађарског Министарства пољопривреде, оштрим тоном Мађари захтевали животиње назад

Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ceremonija krunisanja Čarlsa III i njegove supruge Kamile održana je 6. maja 2023. godine u Vestminsterskoj opatiji u Londonu.

 - Bakingemska palata dobila je pismo mađarskog Ministarstva poljoprivrede, koje je, kako se navodi, bilo oštro intonirano, a u kojem se zahtevalo da konji budu vraćeni u ergelu (državnu ergelu u selu Silvašvarad na severu Mađarske – prim. red.), odakle su dovedeni - navodi se u tekstu lista.

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