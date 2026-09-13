ZEMLJOTRES POGODIO RUMUNIJU: Evo gde je bio epicentar
EPICENTAR je zabeležen na dubini od 5 kilometara.
Zemljotres magnitude 2,2 registrovan je danas u Rumuniji, u 6.57 časova po lokalnom vremenu, 5 kilometara zapadno od mesta Targu Žiu.
Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, epicentar je zabeležen na dubini od 5 kilometara.
Zemljotresi ove magnitude uglavnom ne izazivaju materijalnu štetu.
(Alo)
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