Svet

ZEMLJOTRES POGODIO RUMUNIJU: Evo gde je bio epicentar

В.Н.

13. 09. 2026. u 07:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

EPICENTAR je zabeležen na dubini od 5 kilometara.

ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО РУМУНИЈУ: Ево где је био епицентар

Foto:Cigdem Simsek/Panthermedia/Profimedia

Zemljotres magnitude 2,2 registrovan je danas u Rumuniji, u 6.57 časova po lokalnom vremenu, 5 kilometara zapadno od mesta Targu Žiu.

Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, epicentar je zabeležen na dubini od 5 kilometara.

Zemljotresi ove magnitude uglavnom ne izazivaju materijalnu štetu.

(Alo)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SVI SU ČEKALI NJEGOVE REČI KAO OZEBLI SUNCE: Medvedev otkrio da li se sprema ruska invazija na Evropu, pomenuo i mobilizaciju
Svet

0 12

SVI SU ČEKALI NjEGOVE REČI KAO OZEBLI SUNCE: Medvedev otkrio da li se sprema ruska invazija na Evropu, pomenuo i mobilizaciju

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je danas da su glasine o planovima Rusije da napadne Evropu jednako besmislene kao i tvrdnje da se u Rusiji priprema nova mobilizacija, "Glasine da Rusija priprema neke akcije protiv Evrope ili da uopšte želi da napadne Evropu jednako su besmislene kao i priče o mobilizaciji.

12. 09. 2026. u 00:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DRONOVI KAO STRŠLJENOVI NAPADAJU UKRAJINCE: Pogledajte kakve su snimke Rusi podelili - Ovog nema ni u akcionom filmovima (VIDEO)
Svet

0 7

DRONOVI KAO STRŠLJENOVI NAPADAJU UKRAJINCE: Pogledajte kakve su snimke Rusi podelili - Ovog nema ni u akcionom filmovima (VIDEO)

POSADE udarnih bespilotnih letelica zasebne brigade trupa bespilotnih sistema „Smerš“ uništile su u pozadinskoj zoni Oružanih snaga Ukrajine, u rejonu naselja Slavjansko-kramatorske aglomeracije u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), dva automobila sa ljudstvom, municijom i vojnom opremom, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije

13. 09. 2026. u 00:20

PUTIN PREDVIDEO 11. SEPTEMBAR, PA SE UPLAŠIO ZA RUSIJU: Upozoravao SAD da ne diraju Bliski istok, a onda je krenuo džihad
Svet

0 1

PUTIN PREDVIDEO "11. SEPTEMBAR", PA SE UPLAŠIO ZA RUSIJU: Upozoravao SAD da ne diraju Bliski istok, a onda je krenuo džihad

RUSKI predsendik je početkom 20. veka otvoreno govorio da intervencije SAD ne idu u prilog miru, već suprotno. Jačanje terorističkih islamističkih grupa na Bliskom istoku, isto tako nije išlo u prilog Rusiji, navodi geopolitički stručnjak Brendon Vajhert u svojoj knjizi „Katastrofa koju smo sami izazvali: Kako je Zapad izgubio Ukrajinu“.

12. 09. 2026. u 23:32

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?

KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?