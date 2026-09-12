PESKOV SRUŠIO MIT O DOLARU: Imamo svoju valutu, ne treba nam američka
SjJEDINjENEAmeričke Države su same podstakle BRIKS da odustane od dolara, zato je prešao na daleko efikasniji sistem obračuna, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov u intervjuu za RT Indija.
- Sjedinjene Države pokušavaju da iskoriste globalnu rezervnu valutu – američki dolar – kao sredstvo političkog pritiska. Jednostavno su zabranile Rusiji upotrebu američkog dolara. A Rusija je tu rezervnu valutu koristila kao sredstvo plaćanja u međunarodnoj trgovini. Sada kada nam je to pravo uskraćeno, Rusija je poručila: 'Imamo sopstvenu valutu' - rekao je Peskov.
On je naglasio da mnoge zemlje podržavaju ovaj trend.
- Da li je to bilo zato što smo mi to želeli? Ne, morali smo to da učinimo. A sada, kada smo to uradili, shvatamo da je takav sistem daleko efikasniji. Da li je to proizašlo kao inicijativa BRIKS-a usmerena protiv američkog dolara? Ne. Nego zato što su SAD napravile grešku - dodao je on.
Osim toga, istakao je da se svet ne zaustavlja na zemljama Evrope i SAD.
- Svet se ne završava sa zemljama Evrope i Sjedinjenim Državama. Globalna većina – na jugu i severu – predstavlja daleko bogatiji prostor - rekao je Peskov.
Kako je dodao, to su različite zemlje, raznovrsne snage, različite ekonomije i različiti pristupi problemima i Rusija pozdravlja tu raznovrsnost. Moskva smatra da budućnost leži u raznovrsnosti, a ne u uniformnosti, poručio je Peskov.
Osim toga, osvrnuo se na trenutne odnose Rusije sa zapadnim zemljama i ocenio da su svedeni gotovo na nulu.
- Rusija trenutno nema odnose sa evropskim zemljama. Odnosi sa Sjedinjenim Državama su minimalni. I to se nije dogodilo zato što je Rusija to želela. Dogodilo se zato što su to hteli oni. Sveli su naše odnose praktično na nulu - naglasio je portparol Kremlja.
Takođe je napomenuo da je to bilo nelogično i nekorisno za samu Evropu. Naprotiv, kako ističe, to je dovelo do velike nestabilnosti i sukoba.
- Zapravo smo se vratili u situaciju iz vremena Hladnog rata. I umesto da o problemima razgovaramo mirnim putem, sada srljamo u veoma konfrontacionu situaciju - objasnio je Peskov.
(RT Balkan)
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