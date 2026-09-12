SjJEDINjENEAmeričke Države su same podstakle BRIKS da odustane od dolara, zato je prešao na daleko efikasniji sistem obračuna, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov u intervjuu za RT Indija.

foto: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia

- Sjedinjene Države pokušavaju da iskoriste globalnu rezervnu valutu – američki dolar – kao sredstvo političkog pritiska. Jednostavno su zabranile Rusiji upotrebu američkog dolara. A Rusija je tu rezervnu valutu koristila kao sredstvo plaćanja u međunarodnoj trgovini. Sada kada nam je to pravo uskraćeno, Rusija je poručila: 'Imamo sopstvenu valutu' - rekao je Peskov.

On je naglasio da mnoge zemlje podržavaju ovaj trend.

- Da li je to bilo zato što smo mi to želeli? Ne, morali smo to da učinimo. A sada, kada smo to uradili, shvatamo da je takav sistem daleko efikasniji. Da li je to proizašlo kao inicijativa BRIKS-a usmerena protiv američkog dolara? Ne. Nego zato što su SAD napravile grešku - dodao je on.

Osim toga, istakao je da se svet ne zaustavlja na zemljama Evrope i SAD.

- Svet se ne završava sa zemljama Evrope i Sjedinjenim Državama. Globalna većina – na jugu i severu – predstavlja daleko bogatiji prostor - rekao je Peskov.

Kako je dodao, to su različite zemlje, raznovrsne snage, različite ekonomije i različiti pristupi problemima i Rusija pozdravlja tu raznovrsnost. Moskva smatra da budućnost leži u raznovrsnosti, a ne u uniformnosti, poručio je Peskov.

Osim toga, osvrnuo se na trenutne odnose Rusije sa zapadnim zemljama i ocenio da su svedeni gotovo na nulu.

- Rusija trenutno nema odnose sa evropskim zemljama. Odnosi sa Sjedinjenim Državama su minimalni. I to se nije dogodilo zato što je Rusija to želela. Dogodilo se zato što su to hteli oni. Sveli su naše odnose praktično na nulu - naglasio je portparol Kremlja.

Takođe je napomenuo da je to bilo nelogično i nekorisno za samu Evropu. Naprotiv, kako ističe, to je dovelo do velike nestabilnosti i sukoba.

- Zapravo smo se vratili u situaciju iz vremena Hladnog rata. I umesto da o problemima razgovaramo mirnim putem, sada srljamo u veoma konfrontacionu situaciju - objasnio je Peskov.

(RT Balkan)

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