PAKAO SRUČEN NA ODESU, UNIŠTENE POSLEDNJE ZALIHE UKRAJINSKE ARMIJE I NATO: Rusi hirurški precizno zadali konačni udarac

RUSKE snage napale su u luci Odesa brod sa vojnim teretom namenjenim ukrajinskim snagama, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

- Usled udara na luku Odesa pogođen je morski brod tipa teretnjak, koji je dopremio teret vojne namene za snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine - navodi se u saopštenju.

Tokom noći ruske snage izvele su masovni udar na metalurška preduzeća u Zaporožju, Dnjepropetrovsku i Krivom Rogu.

Osim toga, u luci Černomorsk u Odeskoj oblasti ruske snage su napale objekte lučke infrastrukture, dva teretna broda koji su dopremili oružje i vojnu tehniku za Oružane snage Ukrajine, kao i morski tegljač.

- Kao odgovor na napade protivnika, ruska vojska napada centre za donošenje odluka, preduzeća i skladišta koje Oružane snage Ukrajine koriste zajedno sa stručnjacima NATO-a. Vojnici koriste oružje sposobno da uništi bilo koju metu, kako u Kijevu, tako i na celoj teritoriji Ukrajine - navodi se.

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