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PAKAO SRUČEN NA ODESU, UNIŠTENE POSLEDNJE ZALIHE UKRAJINSKE ARMIJE I NATO: Rusi hirurški precizno zadali konačni udarac

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

12. 09. 2026. u 18:26

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RUSKE snage napale su u luci Odesa brod sa vojnim teretom namenjenim ukrajinskim snagama, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ПАКАО СРУЧЕН НА ОДЕСУ, УНИШТЕНЕ ПОСЛЕДЊЕ ЗАЛИХЕ УКРАЈИНСКЕ АРМИЈЕ И НАТО: Руси хируршки прецизно задали коначни ударац

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

 - Usled udara na luku Odesa pogođen je morski brod tipa teretnjak, koji je dopremio teret vojne namene za snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine - navodi se u saopštenju.

Tokom noći ruske snage izvele su masovni udar na metalurška preduzeća u Zaporožju, Dnjepropetrovsku i Krivom Rogu.

Osim toga, u luci Černomorsk u Odeskoj oblasti ruske snage su napale objekte lučke infrastrukture, dva teretna broda koji su dopremili oružje i vojnu tehniku za Oružane snage Ukrajine, kao i morski tegljač.

 - Kao odgovor na napade protivnika, ruska vojska napada centre za donošenje odluka, preduzeća i skladišta koje Oružane snage Ukrajine koriste zajedno sa stručnjacima NATO-a. Vojnici koriste oružje sposobno da uništi bilo koju metu, kako u Kijevu, tako i na celoj teritoriji Ukrajine - navodi se. 

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