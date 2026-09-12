MEDVEDEV BRUTALNO ZAPRETIO: Ova evropska zemlja bi mogla da nestane sa mape sveta (VIDEO)
RUSIJA će morati da reaguje ako Litvanija ukine zabranu razmeštanja nuklearnog oružja u zemlji, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.
On je zapretio Litvaniji „nestajanjem sa karte sveta“ u slučaju sukoba.
- Ako se, ne daj bože, nešto slično dogodi i ako budemo morali da reagujemo na njihove postupke, uključujući i u samoj Litvaniji, za njih niko neće stati u odbranu - rekao je Dmitrij Medvedev u video-snimku objavljenom na „Maksu“.
Zabrana razmeštanja nuklearnog oružja u Litvaniji propisana je članom 137 ustava.
Litvanski parlament Sejm planira da do zime usvoji izmenu kojom bi zabrana bila ukinuta, saopštio je predsednik parlamenta Juozas Olekas.
Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da će se Litvanija naći na nišanu nuklearnog oružja ako ga rasporedi na svojoj teritoriji.
(Politika onlajn)
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