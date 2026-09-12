NAJNOVIJA VEST SA FRONTA: Zauzimanje Vesjolog poremetilo logistiku ukrajinskih snaga

PREMA istorijskim spisima, Josip Broz je 10. avgusta 1934. prvi put predstavljen s imenom Tito. Njega su mnogo puta pitali odakle je izvukao takav nadimak, na što bi on rekao: "To je često ime u Zagorju i nema neko posebno značenje". Valjda mu se sviđalo kako zvuči.