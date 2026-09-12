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NAJNOVIJA VEST SA FRONTA: Zauzimanje Vesjolog poremetilo logistiku ukrajinskih snaga

Novosti online

12. 09. 2026. u 18:15

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RUSKE snage zauzele su naselje Veselo u Donjeckoj oblasti, čime je poremećena logistika ukrajinskih snaga na tom delu fronta, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

НАЈНОВИЈА ВЕСТ СА ФРОНТА: Заузимање Весјолог пореметило логистику украјинских снага

Foto: Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

„Kontrola nad naseljem omogućila je narušavanje logistike Oružanih snaga Ukrajine na ovom delu fronta i stvorila uslove za dalje napredovanje na dobropoljskom pravcu“, navedeno je u saopštenju.

(Sputnjik)

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