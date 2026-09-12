NOVI UDAR NA ORBANOVO NASLEĐE: Mađar najavio ukidanje ograničenja usvajanja dece za istopolne parove

MAĐARSKA vlada će izmeniti zakon koji je 2020. godine usvojila prethodna vlada Viktora Orbana, a koji je praktično onemogućio usvajanje dece od strane istopolnih parova, izjavio je danas mađarski premijer Peter Mađar.

Foto: Ferenc ISZA / AFP / Profimedia /Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

- Možemo nedvosmisleno reći da ćemo promeniti ovaj sistem: odluku u takvim slučajevima ne treba da donosi ministar, odnosno političar, već stručnjaci sposobni da procene uslove pod kojima dete može da ostvari život koji će mu omogućiti da postane srećan i skladan član društva - rekao je Mađar, prenosi Indeks.

U Mađarskoj, članici Evropske unije, usvajanje dece od strane gej i lezbejskih parova bilo je moguće do kraja 2020. godine, pod uslovom da jedan od partnera podnese zahtev kao pojedinac.

Kako se navodi, prema zakonu koji je 2020. godine usvojila Orbanova stranka Fides, zahteve za usvajanje koje su podnosile pojedinačne osobe morao je da odobri ministar za porodična pitanja.

Orban, kako se podseća, doneo je zakone kojima se ukida mogućnost promene pola u ličnim dokumentima, praktično sprečava usvajanje dece od strane istopolnih parova i zabranjuju školski materijali koji se smatraju promocijom homoseksualnosti ili promene pola.

Mađarska nikada nije dozvolila istopolne brakove, ali i dalje priznaje građanske zajednice.

(Tanjug)

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