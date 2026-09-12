PUTIN PREDVIDEO "11. SEPTEMBAR", PA SE UPLAŠIO ZA RUSIJU: Upozoravao SAD da ne diraju Bliski istok, a onda je krenuo džihad

RUSKI predsendik je početkom 20. veka otvoreno govorio da intervencije SAD ne idu u prilog miru, već suprotno. Jačanje terorističkih islamističkih grupa na Bliskom istoku, isto tako nije išlo u prilog Rusiji, navodi geopolitički stručnjak Brendon Vajhert u svojoj knjizi „Katastrofa koju smo sami izazvali: Kako je Zapad izgubio Ukrajinu“.

Foto: Tanjug/AP/Vyacheslav Prokofyev

Džihadisti su, prema Vajhertu, stvarno bili pretnja i Rusiji onoliko koliko i SAD, a možda i više od toga.

...Još važnije, ove džihadističke grupe bile su isto toliko pretnja Putinovoj Rusiji koliko i Zapadu. Za razliku od Sjedinjenih Država, Ruska Federacija je dom jednoj od najvećih muslimanskih populacija izvan Bliskog istoka. Muslimani koji žive u Rusiji danas imaju više stope fertiliteta nego domorodni Rusi. Plus, Rusija deli kopnene rute između svojih teritorija i muslimanskih zemalja na jugu. Svi ovi faktori zajedno su davali Kremlju noćne more zbog onoga što su Amerikanci radili na Bliskom istoku.

Američke vojne akcije nisu samo destabilizovale Bliski istok, već su takođe radikalizovale muslimanske populacije svuda. Poslednja stvar koju su Rusi želeli da se suoče bile su milioni muslimana na njihovoj zemlji koji slušaju poziv na džihad dok su Amerikanci destabilizovali zemlje Muhameda - navodi Vajhert.

PUTINOV GOVOR KOJI DANAS ODJEKUJE

Vajhert kaže da je govor Vladimira Putina u Minhenu 2007. godine bio otvorena konfrontacija SAD i njenim intervencijama, koje dovode do radikalizacije protivinika.

- Putin je 2007. godine na Minhenskoj konferenciji grmeo protiv nejednakosti unipolarnog sveta, kao i njegove neefikasnosti. Besneo je protiv onoga što je video kao američke „nelegitimne akcije“ u Iraku (i drugde). Po Putinovom mišljenju, američke politike nisu stabilizovale svet kako je američka vlada često opravdavala svoje krvave intervencije. Američke akcije u posthladnoratovskoj eri bile su potpuno destabilizujuće. Zanimljivo je da je Putin dotakao pitanje koje su mnogi kritičari američke spoljne politike, čak i unutar Sjedinjenih Država, primetili: nedostatak doslednosti i potpuni nedostatak normi na međunarodnoj sceni. Putin je u svom minhenskom govoru tvrdio da američke akcije — unipolarni svetski poredak — zapravo primoravaju države da traže oružje za masovno uništenje, kao i da stvaraju alternativne centre moći liberalnom međunarodnom poretku - navodi Vajhert u knjizi.

Možda je CIA predviđala opasnost od Al Kaide i drugih terorističkih grupa, ali su one upravo stvorene od ruku Amerikanaca, da bi kasnije intervencije podstrekivale njihova čeda na toliku mržnju koja je dovela na koncu do "11. septembra", ali i brutalnih terorističkih napada širom Evrope.

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