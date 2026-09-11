Svet

FSB UHAPSIO UKRAJINSKOG AGENTA: Slao obaveštajnoj službi koordinate energetskih i vojnih objekata RF

D.D.

11. 09. 2026. u 14:43

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RUSKI državljanin uhapšen je u Tambovskoj oblasti zbog sumnje na veleizdaju, saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB Rusije.

ФСБ УХАПСИО УКРАЈИНСКОГ АГЕНТА: Слао обавештајној служби координате енергетских и војних објеката РФ

Foto: Russian Federal Security Service / Zuma Press / Profimedia

Kako navodi FSB, sumnja se da je prikupljao podatke o vojnim objektima i energetskoj infrastrukturi za potrebe ukrajinske obaveštajne službe.

Privedeni je priznao da je Kijevu slao tačne koordinate energetskih objekata, dodaje se u saopštenju.

(RT Balkan)

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