FSB UHAPSIO UKRAJINSKOG AGENTA: Slao obaveštajnoj službi koordinate energetskih i vojnih objekata RF

RUSKI državljanin uhapšen je u Tambovskoj oblasti zbog sumnje na veleizdaju, saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB Rusije.

Foto: Russian Federal Security Service / Zuma Press / Profimedia

Kako navodi FSB, sumnja se da je prikupljao podatke o vojnim objektima i energetskoj infrastrukturi za potrebe ukrajinske obaveštajne službe.

Privedeni je priznao da je Kijevu slao tačne koordinate energetskih objekata, dodaje se u saopštenju.

(RT Balkan)