FSB UHAPSIO UKRAJINSKOG AGENTA: Slao obaveštajnoj službi koordinate energetskih i vojnih objekata RF
RUSKI državljanin uhapšen je u Tambovskoj oblasti zbog sumnje na veleizdaju, saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB Rusije.
Kako navodi FSB, sumnja se da je prikupljao podatke o vojnim objektima i energetskoj infrastrukturi za potrebe ukrajinske obaveštajne službe.
Privedeni je priznao da je Kijevu slao tačne koordinate energetskih objekata, dodaje se u saopštenju.
(RT Balkan)
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