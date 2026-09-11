VLADISLAV Belbas, generalni direktor kompanije "Ukrajinska oklopna armatura" kritikovao je Evropu zbog sporog tempa povećanja proizvodnje odbrambene opreme, optužujući je da je preterano fokusirana na profit, prema intervjuu sa Belbasom za Euraktiv .

Foto: prinskrin militarywatchmagazine.com/ 160 ombr VSU

- Belbas je rekao da evropska odbrambena industrija ne povećava proizvodnju dovoljno brzo jer kompanije ostaju previše oprezne i previše fokusirane na profit - navodi se u izveštaju.

Prema pisanju publikacije, Belbas je izjavio da ovakav način razmišljanja ometa izgradnju odbrambene industrije, koja je Evropi navodno potrebna da bi bila spremna za sukob.

- Kada govorimo o izgradnji odbrambenog potencijala, kapaciteta, proizvodnje i investicija, zapadnoevropska industrija računa prihode i profitabilnost investicija - rekao je on za portal.

Takođe je naznačio da je njegova kompanija vodila razgovore o zajedničkoj proizvodnji sa rumunskim partnerima, ali da se oni nisu žurili.

- Rekli su: 'U redu, hajde da se vidimo za šest meseci, pa ćemo videti šta će se desiti - požalio se.

Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje problema, direktno uključuju zemlje NATO-a u sukob i predstavljaju "igranje vatrom".

Kremlj je izjavio da je naoružavanje Ukrajine od strane Zapada kontraproduktivno za pregovore i da će imati negativan efekat.

(Ria Novosti)