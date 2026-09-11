POČINJE! Lukašenko diže celu vojsku na noge, uključujući mobilizaciju!

BELORUSIJA planira da sprovede proveru borbene gotovosti cele vojske, saopštio je predsednik Aleksandar Lukašenko.

Foto: Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP

„Već sam to rekao jednostavnim jezikom: vojsci je potrebno 'provetravanje', došlo je vreme za to. Celoj vojsci. Proverićemo sve. Sve do mobilizacije”, prenosi njegove reči novinska agencija Belta.

Napomenuo je da je, po njegovim uputstvima, sada izvršena inspekcija artiljerijske brigade, a pre toga i tenkovskih i motorizovanih streljačkih jedinica.

„Sve radimo kao u ratu”, dodao je beloruski predsednik.

Lukašenko je naglasio da se inspekcije oslanjaju na iskustva savremenih vojnih sukoba. Rekao je da se Minsk priprema za rat kako bi ga sprečio.

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