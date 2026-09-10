Svet

ZELENSKI DONOSI PVO KUĆI: Kanada će dati Ukrajini veoma važan paket raaketnih sistema

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 09. 2026. u 19:11

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KANADA će dati Ukrajini veoma važan paket sistema protivvazdušne odbrane, kao i podršku energetskoj industriji, izjavio je danas predsednik Volodimir Zelenski, uoči sastanka sa kanadskim premijerom Markom Karnijem.

ЗЕЛЕНСКИ ДОНОСИ ПВО КУЋИ: Канада ће дати Украјини веома важан пакет раакетних система

MOD Rusije

Kanada, koja je jedna od zemalja koja aktivno podržava Ukrajinu, obavezala se da pruži toj zemlji više od 25,5 milijardi kanadskih dolara ukupne pomoći, od početka ruske invazije u februaru 2022. godine, uključujući 8,5 milijardi kanadskih dolara vojne pomoći, preneo je Rojters.

Kijevu ponestaje američkih presretača Patriot sposobnih da zaustave ruske balističke rakete u trenutku kada Moskva pojačava svoje napade.

-Ovo je veoma važan paket protivvazdušne odbrane, i od ključnog je značaja, rekao je Zelenski novinarima, ne navodeći detalje.

On i Karni trebalo bi kasnije danas da se obrate medijima, navodi agencija.

Karni je obećao da će Kanada ponuditi Kijevu veću pomoć u odbrani od ruskih napada, kao i da će da podrži njegove napore da se pridruži NATO-u i Evropskoj uniji.

Po dolasku u Kanadu, Zelenski je ukazao da će podrška ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani i pripremama zemlje za zimu biti glavni fokus njegove posete.

Tanjug

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