Svet

RUTE NAJAVIO VELIKI ZAOKRET U NATO-U: Evropa preuzima kormilo - Amerika ne treba da nas štiti

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 09. 2026. u 21:11

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EVROPSKE zemlje imaju sve veću ulogu u rukovođenju NATO-om, izjavio je generalni sekretar Alijanse Mark Rute.

РУТЕ НАЈАВИО ВЕЛИКИ ЗАОКРЕТ У НАТО-У: Европа преузима кормило - Америка не треба да нас штити

FOTO: GROK AI

Prema rečima generalnog sekretara, Evropljani shvataju da moraju sami da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbednost.

-Biće nam potrebno još više napora dok nastavljamo da gradimo NATO koji će sve više predvoditi Evropa... Bezbednost nije nešto što Sjedinjene Američke Države treba da obezbeđuju umesto nas, već nešto što treba da obezbeđuju zajedno sa nama, objasnio je Rute.

On je naveo i da su evropske članice NATO-a ranije nerado izdvajale novac za odbranu, ali da sada ubrzano povećavaju finansiranje bezbednosnih i odbrambenih mera.

Rute je, pored toga, izjavio da Rusija želi da porazi NATO i spreči Alijansu da pruža pomoć Kijevu.

Generalni sekretar NATO-a pozvao je na dalje jačanje podrške Ukrajini.

sputnikportal.rs

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