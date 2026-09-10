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GORI U ORMUZU, IRAN ISPALIO PROJEKTILE NA BROD SAD, PA NASTAO HAOS: Brutalan udarac za američku silu

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

10. 09. 2026. u 21:18

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U saopštenju broj 16, Mornarica Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC) navela je da je američka „teroristička i agresorska vojska“ poslednjih dana uputila bespilotna plovila ka Ormuskom moreuzu, strahujući od približavanja i sukoba sa iranskim snagama.

ГОРИ У ОРМУЗУ, ИРАН ИСПАЛИО ПРОЈЕКТИЛЕ НА БРОД САД, ПА НАСТАО ХАОС: Бруталан ударац за америчку силу

Foto: Tanjug/AP

Mornarica IRGC-a saopštila je da je na ulazu u strateški Ormuski moreuz gađala jedno od neprijateljskih bespilotnih površinskih plovila, sa oznakom trupa 5838, čime je osujetila njegovu agresivnu misiju, prenosi iranska agencija Mehr.

Mornarica Korpusa čuvara islamske revolucije odlučno je poručila da je Ormuski moreuz blokiran i da se nalazi pod njenom „pametnom kontrolom i obaveštajnom dominacijom“, kao i da će svako neprijateljsko prisustvo u ovom strateškom plovnom putu biti meta napada.

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