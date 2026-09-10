TRI OSOBE PREMINULE OD GROZNICE ZAPADNOG NILA: U Holandiji otkriveno još devet novih slučajeva

HOLANDSKI Nacionalni institut za javno zdravlje i životnu sredinu (RIVM) saopštio je danas da je od prošlog četvrtka u toj zemlji zabeleženo devet novih pacijenata koji su zaraženi virusom Zapadnog Nila, a da je troje ljudi od početka godine preminulo od te bolesti.

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Kod jednog od pacijenata virus Zapadnog Nila otkriven je u naučnom istraživanju banke krvi, a kod ostalih je dijagnostikovan nakon što su primljeni u bolnicu sa simptomima.

Virus Zapadnog Nila prisutan je kod ptica, a komarci ga prenose na druge druge životinje i ljude.

Bolest se ne prenosi sa čoveka na čoveka.

Prema podacima instituta, oko 80 odsto ljudi koji se zaraze nema nikakve simptome, a jedan od pet pacijenata dobije simptome slične gripu.

Starije osobe i ljudi sa slabijim imunitetom su u riziku da se ozbiljnije razbole.

Holandska uprava za bezbednost hrane i proizvoda primila je od poslednjeg izveštaja 53 prijave o konjima zaraženim virusom Zapadnog Nila.