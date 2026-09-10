Svet

"RUSIJA SE UZDA SAMO U SEBE" Patrušev: SAD žele da pomognu u rešavanju ukrajinskog sukoba, ali Amerika nije ujedinjena

В. Н.

10. 09. 2026. u 11:50

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SAD su zaista zainteresovane za to da započne mirovni proces u Ukrajini, ali Amerika nije ujedinjena, izjavio je pomoćnik predsednika Ruske Federacije Nikolaj Patrušev.

РУСИЈА СЕ УЗДА САМО У СЕБЕ Патрушев: САД желе да помогну у решавању украјинског сукоба, али Америка није уједињена

Foto: Tanjug/Shamli Zhumatov/Pool Photo via AP

- Mislim da su zaista zainteresovani za to da započne mirovni proces, ali Amerika takođe nije ujedinjena – postoje republikanci, postoje demokrate, i kod njih takođe nije sve jednostavno - istakao je on za ruske medije, odgovarajući na pitanje da li Amerikanci treba da utiču na Ukrajinu kako bi ona pristupila mirovnim pregovorima.

Pomoćnik predsednika Ruske Federacije je poručio da, prilikom rešavanja ukrajinske krize, Rusija mora da se uzda samo u sebe.

Kako je naglasio, SAD mogu da utiču na Ukrajinu, ali utiču i evropske zemlje, a među njima postoje nesuglasice.

- Amerikanci mogu da utiču, ali ne utiču samo oni. Evropljani utiču na drugi način i tu među njima postoji protivrečnost. Evropa uopšte nije zainteresovana za mir - podvukao je Patrušev.

(Sputnjik)

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