PLAFON PAO U SUDNICI KOD SAN VITORA: Svedočenje saradnika mafije odloženo

PLAFON sudnice na Trgu Filanijeri u Milanu, koja se nalazi preko puta gradskog zatvora San Vitor, obrušio se noćas nakon višečasovnih jakih pljuskova, zbog čega je odloženo suđenje članovima mafijaške grupe u procesu "Hidra".

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Šut i komadi maltera nalaze se na podu prostorije, pa sudnica jutros nije ni otvorena, a advokati i novinari nisu pušteni unutra, prenela je ANSA.

Italijanski mediji pišu da je izbegnuta tragedija koja bi se dogodila da se urušavanje dogodilo nekoliko sati kasnije.

Desetina građana, novinara i advokata prate sudski proces "Hidra" i redovno dolaze na ročišta. Za danas je bilo predviđeno saslušanje svedoka saradnika Frančeska Belučija.

Proces "Hidra" predstavlja jedan od najznačajnijih aktuelnih pravosudnih postupaka u Italiji protiv organizovanog kriminala, koji je otkrio do sada nezabeležen nivo saradnje između tri glavna italijanska mafijaška klana.