KO ĆE VODITI TRAMPOVE PREGOVORE? Kremlj demantuje da su Putin i Tramp razgovarali o promenama
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin i američki lider Donald Tramp tokom jučerašnjeg telefonskog razgovora nisu razgovarali o mogućim promenama u američkom pregovaračkom timu, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov za britanski „Fajnenšel tajms“.
Peskov je takođe demantovao navode izvora „Fajnenšel tajmsa“ o navodno otkazanom sastanku Putina i direktora CIA Džona Retklifa, naglasivši da takav sastanak nije ni bio planiran.
Prema navodima „Fajnenšel tajmsa“, Bela kuća od februara razmatra mogućnost reorganizacije američkog tima zaduženog za „šatl diplomatiju“.
List navodi da se razmatra i mogućnost smanjenja uloge specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa i Trampovog zeta Džareda Kušnera u pregovorima, dok bi veću ulogu mogao da dobije direktor CIA Džon Retklif.
sputnikportal.rs
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