DRAMA NA NEBU BLIZU FRONTA: Dva ruska aviona za vazdušnu nadmoć izgubljena u jednom danu! Detalji incidenta nadomak borbene zone (VIDEO)
DVA lovca Su-35S ruskih vazduhoplovnih snaga za vazdušnu nadmoć sudarila su se u vazduhu iznad Kurske oblasti Rusije 7. septembra, usmrtivši jednog pilota, nakon što su avioni, kako se navodi, podržavali borbene operacije na ukrajinskom poprištu.
Sudar ističe često zanemarenu ranjivost naprednih borbenih aviona, naime da čak i visoko sofisticirani lovci ostaju zavisni od pilota koji održavaju preciznu svest o položaju kada deluju zajedno. Do sudara u vazduhu može doći zbog kvara u vizuelnom razdvajanju, navigaciji, komunikaciji, ljudskom faktoru ili drugim tehničkim okolnostima, i bilo bi prerano pripisati ovaj konkretan incident bilo kom jednom uzroku pre nego što se istraga završi.
Ruske vazduhoplovne snage su krajem avgusta dobile novu seriju Su-35, nakon isporuke prve i druge serije najavljene u aprilu i maju. Su-35 je jedan od četiri tipa lovaca koje trenutno nabavljaju ruske oružane snage, pored Su-30SM2 i Su-34M, koji su derivati istog sovjetskog dizajna Su-27 Flanker, i novog lovca pete generacije Su-57. Broj naručenih aviona daleko je premašio početna očekivanja za program, prvenstveno zbog velikih kašnjenja u razvoju Su-57.
Očekuje se da će ruske vazduhoplovne snage primati avione znatno sporijim tempom tokom 2026. i 2027. godine, jer je proizvodni kapacitet usmeren na ispunjavanje velikih porudžbina iz Irana. Početkom jula je objavljeno da je fabrika završila proizvodnju 20 lovaca za iransko ratno vazduhoplovstvo, a naručeno je dodatnih 28 lovaca. Dalje porudžbine iz Irana, i moguća prodaja drugim klijentima, pre svega Severnoj Koreji, mogle bi dodatno smanjiti sposobnost industrije da snabdeva ruske snage. Gubici Su-35 na ukrajinskom ratištu su ipak ostali minimalni, posebno u poređenju sa lovcima Su-30SM i Su-34 koji su bolje optimizovani za i šire se koriste u udarnim operacijama, što znači da je potreba za daljim isporukama i dalje ograničenija.
militarywatchmagazine.com
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