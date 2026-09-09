Svet

DRAMA NA NEBU BLIZU FRONTA: Dva ruska aviona za vazdušnu nadmoć izgubljena u jednom danu! Detalji incidenta nadomak borbene zone (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 09. 2026. u 16:39

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DVA lovca Su-35S ruskih vazduhoplovnih snaga za vazdušnu nadmoć sudarila su se u vazduhu iznad Kurske oblasti Rusije 7. septembra, usmrtivši jednog pilota, nakon što su avioni, kako se navodi, podržavali borbene operacije na ukrajinskom poprištu.

ДРАМА НА НЕБУ БЛИЗУ ФРОНТА: Два руска авиона за ваздушну надмоћ изгубљена у једном дану! Детаљи инцидента надомак борбене зоне (ВИДЕО)

Foto Rosoboronexport/www.roe.ru

Sudar ističe često zanemarenu ranjivost naprednih borbenih aviona, naime da čak i visoko sofisticirani lovci ostaju zavisni od pilota koji održavaju preciznu svest o položaju kada deluju zajedno. Do sudara u vazduhu može doći zbog kvara u vizuelnom razdvajanju, navigaciji, komunikaciji, ljudskom faktoru ili drugim tehničkim okolnostima, i bilo bi prerano pripisati ovaj konkretan incident bilo kom jednom uzroku pre nego što se istraga završi.

Su-35 su se sukobili sa ukrajinskim lovcima nekoliko desetina puta od izbijanja neprijateljstava velikih razmera 2022. godine i postigli su preko desetak potvrđenih uništenja u vazduhu, prvenstveno protiv lovaca MiG-29 i Su-27. Krajem avgusta, Su-35 je izveo redak napad dubokim prodorom na teritoriju pod kontrolom Ukrajine u Sumskoj oblasti, preletevši iznad grada Uhroidi i lansiravši vođenu raketu H-59/69 prema gradu Sumi. Ovo je predstavljalo značajno odstupanje od operativnih obrazaca koji su karakterisali veći deo rata i ukazuje na potencijalnu promenu doktrine kao odgovor na slabljenje protivničke vazdušne odbrane.

Ruske vazduhoplovne snage su krajem avgusta dobile novu seriju Su-35, nakon isporuke prve i druge serije najavljene u aprilu i maju. Su-35 je jedan od četiri tipa lovaca koje trenutno nabavljaju ruske oružane snage, pored Su-30SM2 i Su-34M, koji su derivati istog sovjetskog dizajna Su-27 Flanker, i novog lovca pete generacije Su-57. Broj naručenih aviona daleko je premašio početna očekivanja za program, prvenstveno zbog velikih kašnjenja u razvoju Su-57.
Očekuje se da će ruske vazduhoplovne snage primati avione znatno sporijim tempom tokom 2026. i 2027. godine, jer je proizvodni kapacitet usmeren na ispunjavanje velikih porudžbina iz Irana. Početkom jula je objavljeno da je fabrika završila proizvodnju 20 lovaca za iransko ratno vazduhoplovstvo, a naručeno je dodatnih 28 lovaca. Dalje porudžbine iz Irana, i moguća prodaja drugim klijentima, pre svega Severnoj Koreji, mogle bi dodatno smanjiti sposobnost industrije da snabdeva ruske snage. Gubici Su-35 na ukrajinskom ratištu su ipak ostali minimalni, posebno u poređenju sa lovcima Su-30SM i Su-34 koji su bolje optimizovani za i šire se koriste u udarnim operacijama, što znači da je potreba za daljim isporukama i dalje ograničenija.

militarywatchmagazine.com

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRUŠIĆEMO OVAKAV NEMAČKI POREDAK! Filip je savetnik AfD-a - otkriva sve o planovima strane, ali i odnosu sa Rusijom
Svet

0 0

"SRUŠIĆEMO OVAKAV NEMAČKI POREDAK!" Filip je savetnik AfD-a - otkriva sve o planovima strane, ali i odnosu sa Rusijom

KADA se Filip Gašpar 2018. godine prvi put zbližio sa političkim pokretom Alernativa za Nemačku (AfD) stranka je, kako sam priznaje, izgledala "kao start-ap". On je inače sin hrvatskih gastrabajtera, rođen je u Nemačkoj, a po obrazovanju je IT-jevac. Danas je ta krajnje desna nemačka stranka pobednik s 44-postotnom podrškom birača u državi Saksonija-Anhalt, a Gašpar je član AfD-a i politički savetnik koji iza sebe već ima dosta iskustva rada s AfD-ovim poslanicima u Bundestagu i u Evropskom parlamentu.

09. 09. 2026. u 15:39

RUSI GA TRAŽE ZBOG POMOĆI UKRAJINI, ON VEĆ NAPISAO TESTAMENT: Živi potpuno izolovan, na tajnim lokacijama pod stalnim obezbeđenjem (FOTO)
Svet

0 0

RUSI GA TRAŽE ZBOG POMOĆI UKRAJINI, ON VEĆ NAPISAO TESTAMENT: Živi potpuno izolovan, na tajnim lokacijama pod stalnim obezbeđenjem (FOTO)

STEFAN Tuman, nemački preduzetnik iz sektora odbrambene industrije, navodno se našao na meti Rusa jer isporučuje dronove Ukrajini. Kako piše Bild, direktor kompanije Donaustal živi na tajnim lokacijama i nalazi se pod danonoćnim obezbeđenjem zbog navodne zavere ruskih obaveštajnih službi sa ciljem njegovog ubistva. U podkastu zamenika glavnog urednika Bilda Paula Ronhajmera, Tuman je otkrio detalje navodne zavere i kako njegov život sada izgleda.

09. 09. 2026. u 14:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Iran steže Saudijce u klešta: Otvorena dva fronta
Svet

0 0

Iran steže Saudijce u "klešta": Otvorena dva fronta

U JULU su Saudijska Arabija i Sjedinjene Američke Države bombardovale milicije u Iraku koje podržava Iran, nakon što su ih optužile za napade dronovima na saudijska naftna postrojenja, za koje su odgovornost preuzeli jemenski Huti, još jedan saveznik Irana.

09. 09. 2026. u 16:31

SAD SU DEVASTIRANE, ZALIHE NA ISTORIJSKOM MINIMUMU: Američki list otkrio brutalnu istinu, Iran pojeo rakete
Svet

0 0

SAD SU DEVASTIRANE, ZALIHE NA ISTORIJSKOM MINIMUMU: Američki list otkrio brutalnu istinu, Iran "pojeo" rakete

POZIVAJUĆI se na objavljene procene o američkim zalihama raketa za protivvazdušnu i protivraketnu odbranu, list Los Anđeles tajms navodi da je Vašington tokom rata potrošio značajan deo naprednih raketa sistema „Patriot“ i THAAD, a da bi obnova tih zaliha pri sadašnjim proizvodnim kapacitetima američke odbrambene industrije mogla da potraje nekoliko godina.

09. 09. 2026. u 16:22

Politika
Tenis
Fudbal
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem

Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem