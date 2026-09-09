BURNO U BUNDESTAGU: Merc uporedio planove AfD sa etničkim čišćenjem

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da bi planovi koje je iznela krajnje desničarska Alternativa za Nemačku (AfD) a koji podrazumevaju oštre mere po pitanju migracije uništili nemačku ekonomiju.

foto: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

- 'Remigracija' nije ništa drugo do sinonim za etničko čišćenje na osnovu porekla i boje kože - rekao je Merc tokom govora u Bundestagu, u svom do sada najoštrijem napadu na AfD nakon katastrofalnog izbornog poraza njegove Hrišćansko-demokratske unije (CDU) u istočnoj državi Saksonija-Anhalt gde su desničari pobedili.

Prema rečima Merca, svaki šesti kvalifikovani radnik u Nemačkoj je stranac, prenose nemački mediji.

- Ako oni koji rade u Nemačkoj budu primorani da ponovo napuste zemlju zato što se zalažete za 'remigraciju', onda poslovi koji traže kvalifikovanu radnu snagu u Nemačkoj više neće moći da funkcionišu. Tada nijedan dom za stare ne bi ostao otvoren, a nijedna bolnica u Nemačkoj ne bi nastavila da radi. Tada nijedan restoran ne bi mogao da opstane u poslu u Nemačkoj. To bi bio rezultat vaše imigracione politike - dodao je.

"Remigracija“ je koncept krajnje desnice koji može da se kreće od deportacije ljudi bez legalnog statusa do masovnog uklanjanja imigranata i njihovih potomaka, podseća Politiko.

Prethodno je liderka AfD Alis Vajdel tokom burne debate oštro kritikovala Mercovu vladu i optužila je da je odvela Nemačku u propast.

- Niste razumeli poruku koju su vam birači u Saksoniji-Anhaltu poslali u nedelju. To ionako nije bitno, jer je vaše vreme isteklo. Ljudi žele promenu politike i dobiće je. Na sledećim izborima, ljudi će dati AfD-u – to jest nama, Alternativi za Nemačku - jasan mandat za vladu - poručila je Vajdel.

(Tanjug)