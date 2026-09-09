EKSPLOZIJA U SKLADIŠTU ORUŽJA: Najmanje 14 mrtvih (FOTO)

NAJMANjE 14 ljudi je poginulo, a 11 je povređeno u eksploziji na lokaciji koja se koristila za privremeno skladištenje oružja blizu sirijskog grada Sarmada u provinciji Idlib, prenela je danas državna televizija.

Foto: Tanjug/AP Photo/Omar Albam

Ministarstvo odbrane saopštilo je da su među povređenima i vojnici, a na terenu su trenutno timovi civilne zaštite i vatrogasci, preneo je Rojters.

Uzastopne eksplozije otežavale su napore da se požar ugasi, dok je gust dim kuljao satima.

Vlasti još nisu saopštile šta je izazvalo eksploziju. Početkom septembra, vozilo koje je prevozilo municiju eksplodiralo je u Binišu pri čemu je poginulo pet ljudi.

(Tanjug)