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EKSPLOZIJA U SKLADIŠTU ORUŽJA: Najmanje 14 mrtvih (FOTO)

Ana Đokić

09. 09. 2026. u 16:32

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NAJMANjE 14 ljudi je poginulo, a 11 je povređeno u eksploziji na lokaciji koja se koristila za privremeno skladištenje oružja blizu sirijskog grada Sarmada u provinciji Idlib, prenela je danas državna televizija.

ЕКСПЛОЗИЈА У СКЛАДИШТУ ОРУЖЈА: Најмање 14 мртвих (ФОТО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Omar Albam

Ministarstvo odbrane saopštilo je da su među povređenima i vojnici, a na terenu su trenutno timovi civilne zaštite i vatrogasci, preneo je Rojters.

Uzastopne eksplozije otežavale su napore da se požar ugasi, dok je gust dim kuljao satima.

Експлозија у складишту оружја у СиријиFoto: Фото: Танјуг/(AP Photo/Omar Albam

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Vlasti još nisu saopštile šta je izazvalo eksploziju. Početkom septembra, vozilo koje je prevozilo municiju eksplodiralo je u Binišu pri čemu je poginulo pet ljudi.

(Tanjug)

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