NOVI NAPAD U PERSIJSKOM ZALIVU Iran: Američki napad na iranski tanker kod ostrva Harg, nema žrtava
IRANSKI naftni tanker pogođen je projektilom američkih snaga na udaljenosti od oko sedam kilometara od ostrva Harg, saopštile su danas iranske vlasti.
Tanker je pogođen projektilom američkih snaga u zoni sidrišta ostrva Harg, prenosi Tasnim.
Prema saopštenju, napad nije izazvao nikakve ljudske žrtve i u toku je evakuacija posade tankera.
Nadležni organi trenutno ispituju dodatne detalje o stepenu pričinjene štete i tačnim razmerama ovog incidenta, a informacije će biti naknadno objavljene, navodi agencija.
Tanjug
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem
Bešiktaš je izdao saopštenje povodom odluke da Dušan Vlahović bude upućen Disciplinskom odboru zbog incidenta sa Škrinjarom tokom prvenstvenog meča sa Fenerbahčeom.
08. 09. 2026. u 22:17
Komentari (0)