Svet

NOVI NAPAD U PERSIJSKOM ZALIVU Iran: Američki napad na iranski tanker kod ostrva Harg, nema žrtava

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 09. 2026. u 22:45

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IRANSKI naftni tanker pogođen je projektilom američkih snaga na udaljenosti od oko sedam kilometara od ostrva Harg, saopštile su danas iranske vlasti.

НОВИ НАПАД У ПЕРСИЈСКОМ ЗАЛИВУ Иран: Амерички напад на ирански танкер код острва Харг, нема жртава

Foto printskrin telegram/RVvoenkor

Tanker je pogođen projektilom američkih snaga u zoni sidrišta ostrva Harg, prenosi Tasnim.

Prema saopštenju, napad nije izazvao nikakve ljudske žrtve i u toku je evakuacija posade tankera.

Nadležni organi trenutno ispituju dodatne detalje o stepenu pričinjene štete i tačnim razmerama ovog incidenta, a informacije će biti naknadno objavljene, navodi agencija.

Tanjug

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