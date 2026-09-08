Svet

SALVINI: MOGUĆA DRUGAČIJA EVROPA: Tri različita glasa reakcije na uspeh AfD stižu iz vlade u Rimu

Milica Ostojić

08. 09. 2026. u 21:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POSLE uspeha AfD iz Rima stižu različite reakcije.

САЛВИНИ: МОГУЋА ДРУГАЧИЈА ЕВРОПА: Три различита гласа реакције на успех АфД стижу из владе у Риму

Foto: AP

Stranka Đorđe Meloni Italijanska braća, koja je 2016. i 2018. godine u rastu AfD videla pozitivan znak širenja suverenističkih ideala, vremenom se distancirala od Alternative, pa je 2024. godine govorila o „nepremostivim udaljenostima“, ističući proruski stav AfD. Ipak u određenim prilikama ta stranka pazila je da ne osudi AfD.

A Antonio Tajani, potpredsednik Vlade i lider Forca Italije, sada je potvrdio protivljenje programu i ideologiji AfD, poručivši da je „rezultat loša vest“. Drugi potpredsednik Vlade Mateo Salvini, lider Lige, naprotiv, čestitao je liderki Alis Vajdel, „senzacionalan uspeh'', poručivši: -Drugačija Evrope je moguća.

Salvini je još 2016. godine proslavio početne uspehe AfD na lokalnim izborima u Nemačkoj, rekavši da deli njene ideje.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Sabalenka preživela pakao! Beloruskinja napravila veliki preokret i prošla u polufinale US Opena!

Sabalenka preživela pakao! Beloruskinja napravila veliki preokret i prošla u polufinale US Opena!