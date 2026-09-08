SALVINI: MOGUĆA DRUGAČIJA EVROPA: Tri različita glasa reakcije na uspeh AfD stižu iz vlade u Rimu
POSLE uspeha AfD iz Rima stižu različite reakcije.
Stranka Đorđe Meloni Italijanska braća, koja je 2016. i 2018. godine u rastu AfD videla pozitivan znak širenja suverenističkih ideala, vremenom se distancirala od Alternative, pa je 2024. godine govorila o „nepremostivim udaljenostima“, ističući proruski stav AfD. Ipak u određenim prilikama ta stranka pazila je da ne osudi AfD.
A Antonio Tajani, potpredsednik Vlade i lider Forca Italije, sada je potvrdio protivljenje programu i ideologiji AfD, poručivši da je „rezultat loša vest“. Drugi potpredsednik Vlade Mateo Salvini, lider Lige, naprotiv, čestitao je liderki Alis Vajdel, „senzacionalan uspeh'', poručivši: -Drugačija Evrope je moguća.
Salvini je još 2016. godine proslavio početne uspehe AfD na lokalnim izborima u Nemačkoj, rekavši da deli njene ideje.
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