RUSIJA SLAVI! Stigla zvanična potvrda - Rusi se vraćaju sportskim takmičenjima
Međunarodna košarkaška federacija FIBA saopštila je da ruski i beloruski košarkaši, kao i treneri, sudije, komesari i ostali zvaničnici iz te dve zemlje, ponovo mogu da učestvuju u takmičenjima pod njenim okriljem.
FIBA se tako usaglasila sa odlukom Međunarodnog olimpijskog komiteta MOK o ukidanju suspenzije ruskim i beloruskim sportistima, ali je ipak navela da će odluku o potencijalnom povratku reprezentacija Rusije i Belorusije, kao i klubova iz te dve zemlje, u međunarodna takmičenja doneti tek u decembru.
- Kada je reč o učešću timova, potrebno je blisko sarađivati sa MOK, Međunarodnom asocijacijom letnjih olimpijskih federacija (ASOIF) i drugim savezima za olimpijske ekipne sportove kako bi se rešila pitanja logistike i bezbednosti igrača u vezi sa ponovnim uključivanjem reprezentacija Rusije i Belorusije u proces kvalifikacija za Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine, kao i u međunarodna takmičenja reprezentacija i klubova svih uzrasta u obe olimpijske discipline pod okriljem FIBA-e“, piše u saopštenju FIBA.
- Konkretne odluke koje se u tom pogledu mogu sprovesti, uključujući i adekvatan antidoping program, biće donete na sastanku Centralnog odbora FIBA-e u decembru ove godine“, dodaje se u saopštenju.
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