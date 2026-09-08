RUSKI predsednik Vladimir Putin nije ni za jotu promenio svoje ciljeve, američki lider Donald Tramp nije ponudio novi mirovni plan osim okončanja rata pod uslovima Rusije, a Kijevu ponestaju resursi — novac, vojnici i rakete „Patriot“ - to su tri glavna zaključka poslednje runde „šatl diplomatije“ američkih predstavnika u Moskvi i Kijevu, pišu mediji.

Foto: Tanjug/AP/Vyacheslav Prokofyev

Kako navodi novinar Oven Metjuz, Tramp je pre odlaska svojih izaslanika obećao „novi plan“, ali je ubrzo postalo jasno da takva inicijativa ne postoji.

Trampovi izaslanici, prema Metjuzovim rečima, usredsređeni su na komercijalnu korist koja bi mogla da usledi nakon okončanja rata. Kušner je u Kijevu izjavio da je „rat igra sa negativnim zbirom“, dok su „biznis i mir igre sa pozitivnim zbirom“. Međutim, autor smatra da Tramp duboko greši u uverenju da bi primamljivi poslovni dogovori mogli na bilo koji način da utiču na odluke Kremlja.

Kako pišu mediji, Ukrajina se suočava i sa taktičkim i sa strateškim problemima. Rusija povećava proizvodnju reaktivnih dronova „geranj“ i razvija nove jeftine krstareće rakete. Umesto da bude slomljena sankcijama ili uništena ukrajinskim napadima, ruska odbrambena industrija, prema navodima lista, povećava svoje kapacitete.

Prema mišljenju Metjuza, najvažnija strateška kriza za Ukrajinu ogleda se u trostrukom neuspehu njenih evropskih saveznika.

Kao prvo, Velika Britanija i Evropa mnogo su govorile o sankcijama, dok su, kako tvrdi Metjuz, u praksi Moskvi plaćale znatno više za naftu i gas nego što su Kijevu davale u vidu vojne pomoći.

Kao drugo, strah od eskalacije i davanje prednosti sopstvenoj odbrani u odnosu na odbranu Kijeva sprečili su evropske zemlje da Ukrajini pošalju rakete dugog dometa ili da sa njom podele sopstvene zalihe raketa za sisteme „Patriot“.

Treći i najozbiljniji neuspeh jeste uporno uverenje da će podsticanje Ukrajine da nastavi beskonačnu borbu na neki način dovesti do pobede.

Višestruka obećanja zapadnih lidera da će Ukrajini dati „sve što je potrebno“ i „koliko god bude potrebno“ bila su, prema oceni medija, suštinski pogrešna i na kraju su dovela do najgoreg mogućeg scenarija.

Kako zaključuju mediji, kritični trenutak za Kijev, u vidu nadolazeće finansijske krize, mogao bi da nastupi vrlo brzo.

(Sputnjik)