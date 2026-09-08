Politika

ŠEŠELJ O GENERALU: Ratne zasuge Ratka Mladića su nesporne

Novosti online

08. 09. 2026. u 23:55

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GENERAL Ratko Mladić je obezbedio miran odlazak civila iz Srebrenice i onda je otišao za Beograd, kazao je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

ШЕШЕЉ О ГЕНЕРАЛУ: Ратне засуге Ратка Младића су неспорне

Foto: TV Pink Printksrin

- Beara je došao u Bratunac i odlučio je da zarobljenike vozi na područje opštine Zvornik - kazao je Šešelj.

Istakao je da je Beara zarobljenike odvezao na pet lokacija. 

- Mladić je nevin bio u Hagu, kao i mnogi drugi srpski oficiri i političari. To je najvažnije. Njegove ratne zasuge su nesporne, njegova uloga u ratu je nesporna i o tome će istorija da kaže svoj sud - izjavio je predsednik SRS za Informer TV.

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