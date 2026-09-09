PARA NA PARU UDARILA! Najbogatiji meč u istoriji tenisa krije veliku tajnu!
Rovovska borba bogatašica u Njujorku.
Džesika Pegula slavila je u sudaru milijarderki u četvrtfinalu US opena. Savladala je posle preokreta Emu Navaro 3:6, 6:4, 6:3 i zakazala duel sa Arinom Sabalenkom. Njih dve su i prošle godine igrale polufinale na stadionu Artur Eš.
Meč dve Amerikanke je privukao ogromnu pažnju, jer obe imaju bogate porodice iza sebe, a u igri je bilo 15.000.000.000 dolara. Bogastvo familije Pegula se procenjuje na 11,8, dok porodica Navaro vredi „skromnih“ 3,2 milijarde dolara.
Džesiku je ova pobeda ostavila i u igri da postane svetski broj jedan. Za to je potrebno da osvoji US open, a da Ribakina izgubi u četvrtfinalu od Kineskinje Dženg.
Navaro je odlično počela meč i povela 2:0. Vratila je Pegula izgubljeni servis i poravnala na 2:2. Nije dugo izdržala. Navaro ponovo stiže do brejka u šestom gemu, ali je ovaj put sačuvala prednost i stigla do prvog seta.
Rovovska borba vodila se u drugom delu, ali je bilo vidljivo da favoritkinja Pegula igra bolje. Stigla je treća teniserka sveta do 3:1, ali je već u narednom gemu ispustila prednost.
Nova napad je usledio u finišu seta. Džesika je agresivnom igrom stigla do brejka, a ispostavilo se i do seta za 1:1.
Bilo je uzbudljivo i u trećem setu. Navaro je zadala prvi udarac i napravila brejk za 2:1. Međutim, onda je stala. Pegula je vezala četiri gema i praktično rešila pitanje pobednika.
Ema je smanjila na 5:3, ali više od toga nije mogla, iako je spasila jednu meč loptu i imala brejk loptu za 5:4. Pegula je ta koja zasluženo ide među četiri najbolje.
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