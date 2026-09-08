PISA: Četvoro od 10 petnaestogodišnjaka u Holandiji ne ume pravilno da čita
REZULTATI istraživanja Programa međunarodnog ocenjivanja učenika (PISA) pokazalo je da četvoro od 10 petnaestogodišnjaka u Holandiji ne ume pravilno da čita, dok su rezultati učenika tog uzrasta poslednjih godina ponovo značajno pogoršani.
Više od 39 odsto holandskih učenika uzrasta od 15 godina ne dostiže minimalni nivo čitalačke pismenosti potreban za potpuno učešće u društvu, prenosi NL Tajms.
U istraživanju, koje se sprovodi svake tri do četiri godine, učestvovalo je oko 760.000 učenika iz 91 zemlje, među kojima 6.600 iz Holandije.
Od 14 zemalja članica Evropske unije koje su učestvovale u svakom PISA istraživanju od 2006. godine, holandski učenici u proseku su kontinuirano ostvarivali slabije rezultate od svojih vršnjaka iz drugih evropskih zemalja.
-Tri miliona ljudi uzrasta od 16 do 75 godina imaju poteškoće sa čitanjem, pisanjem ili računanjem, rekla je direktorka Fondacije za čitanje i pisanje Haneke Propicijus za televiziju RTL.
Ona je navela da se taj problem naziva i niskom pismenošću, ali da je primerenije govoriti o teškoćama sa osnovnim veštinama.
-Čitanje, pisanje i računanje potrebni su za mnoge stvari u svakodnevnom životu i na poslu. To uključuje, na primer, razumevanje pravila bezbednosti na radnom mestu ili uputstva za lekove koje morate da uzimate, navela je ona.
Tanjug
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