Svet

PISA: Četvoro od 10 petnaestogodišnjaka u Holandiji ne ume pravilno da čita

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 09. 2026. u 21:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REZULTATI istraživanja Programa međunarodnog ocenjivanja učenika (PISA) pokazalo je da četvoro od 10 petnaestogodišnjaka u Holandiji ne ume pravilno da čita, dok su rezultati učenika tog uzrasta poslednjih godina ponovo značajno pogoršani.

ПИСА: Четворо од 10 петнаестогодишњака у Холандији не уме правилно да чита

Foto: Depositphotos/luckybusiness

Više od 39 odsto holandskih učenika uzrasta od 15 godina ne dostiže minimalni nivo čitalačke pismenosti potreban za potpuno učešće u društvu, prenosi NL Tajms.

U istraživanju, koje se sprovodi svake tri do četiri godine, učestvovalo je oko 760.000 učenika iz 91 zemlje, među kojima 6.600 iz Holandije.

Od 14 zemalja članica Evropske unije koje su učestvovale u svakom PISA istraživanju od 2006. godine, holandski učenici u proseku su kontinuirano ostvarivali slabije rezultate od svojih vršnjaka iz drugih evropskih zemalja.

-Tri miliona ljudi uzrasta od 16 do 75 godina imaju poteškoće sa čitanjem, pisanjem ili računanjem, rekla je direktorka Fondacije za čitanje i pisanje Haneke Propicijus za televiziju RTL.

Ona je navela da se taj problem naziva i niskom pismenošću, ali da je primerenije govoriti o teškoćama sa osnovnim veštinama.

-Čitanje, pisanje i računanje potrebni su za mnoge stvari u svakodnevnom životu i na poslu. To uključuje, na primer, razumevanje pravila bezbednosti na radnom mestu ili uputstva za lekove koje morate da uzimate, navela je ona.

Tanjug

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HUMANOST OD SEPTEMBRA NA ISTOJ ADRESI: Teatar Fondacije Mozzart na Dorćolu spreman za novu sezonu

HUMANOST OD SEPTEMBRA NA ISTOJ ADRESI: Teatar Fondacije Mozzart na Dorćolu spreman za novu sezonu