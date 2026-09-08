PISA: Četvoro od 10 petnaestogodišnjaka u Holandiji ne ume pravilno da čita

REZULTATI istraživanja Programa međunarodnog ocenjivanja učenika (PISA) pokazalo je da četvoro od 10 petnaestogodišnjaka u Holandiji ne ume pravilno da čita, dok su rezultati učenika tog uzrasta poslednjih godina ponovo značajno pogoršani.

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Više od 39 odsto holandskih učenika uzrasta od 15 godina ne dostiže minimalni nivo čitalačke pismenosti potreban za potpuno učešće u društvu, prenosi NL Tajms.

U istraživanju, koje se sprovodi svake tri do četiri godine, učestvovalo je oko 760.000 učenika iz 91 zemlje, među kojima 6.600 iz Holandije.

Od 14 zemalja članica Evropske unije koje su učestvovale u svakom PISA istraživanju od 2006. godine, holandski učenici u proseku su kontinuirano ostvarivali slabije rezultate od svojih vršnjaka iz drugih evropskih zemalja.

-Tri miliona ljudi uzrasta od 16 do 75 godina imaju poteškoće sa čitanjem, pisanjem ili računanjem, rekla je direktorka Fondacije za čitanje i pisanje Haneke Propicijus za televiziju RTL.

Ona je navela da se taj problem naziva i niskom pismenošću, ali da je primerenije govoriti o teškoćama sa osnovnim veštinama.

-Čitanje, pisanje i računanje potrebni su za mnoge stvari u svakodnevnom životu i na poslu. To uključuje, na primer, razumevanje pravila bezbednosti na radnom mestu ili uputstva za lekove koje morate da uzimate, navela je ona.

Tanjug

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