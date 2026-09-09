AJKULE VAM PLIVAJU IZNAD GLAVE, A VI SPAVATE: Spavaća soba nalazi se pet metara ispod mora

ZAMISLITE da legnete u krevet, ugasite svetlo i umesto plafona iznad glave vidite Indijski okean.

Justin Nicholas/Conrad Maldives / Ferrari / Profimedia

Ribe prolaze pored prozora, raže klize kroz vodu, a uz malo sreće u vidokrugu može da se pojavi i grebenska ajkula.

Ovo nije podvodni restoran niti akvarijum u kojem je postavljen krevet samo zbog dobre fotografije.

U ovoj sobi zaista možete da provedete noć.

The Muraka na Maldivima jedan je od najneobičnijih smeštaja na svetu, a njegova glavna spavaća soba nalazi se više od pet metara ispod površine Indijskog okeana.

Umesto plafona, okean

The Muraka pripada luksuznom kompleksu Conrad Maldives Rangali Island.

Rezidencija ima dva nivoa, jedan iznad vode i drugi ispod nje.

Najveća atrakcija nalazi se na dubini većoj od 16 stopa, odnosno oko pet metara ispod površine mora.

Tu je smeštena glavna spavaća soba.

Okružuje je veliki zakrivljeni akrilni svod koji pruža pogled od oko 180 stepeni na podvodni svet.

To znači da gosti iz kreveta mogu da posmatraju more gotovo kao da su zaronili, samo bez maske, boce sa kiseonikom i mokrog kupaćeg kostima.

Okean se vidi sa strane, ali i direktno iznad glave.

Kako se uopšte stiže do spavaće sobe?

Ulazak u sobu pet metara ispod mora zvuči kao komplikovana operacija.

U stvarnosti je mnogo jednostavnije.

Iz gornjeg dela rezidencije do podvodnog nivoa vodi spiralno stepenište.

A oni koji ne žele stepenicama mogu da koriste i privatni lift.

Kada stignu dole, osim spavaće sobe, gostima je na raspolaganju i kupatilo sa pogledom na okean.

Drugim rečima, podvodni svet ne prestaje kada ustanete iz kreveta.

Šta ako vam iznad glave prođe ajkula?

Upravo je to jedan od razloga zbog kojih su fotografije ovog mesta postale toliko upečatljive.

Oko maldivskih koralnih grebena živi veliki broj različitih morskih vrsta.

Kroz pogled iz podvodne sobe mogu da prođu šarene tropske ribe i raže, a moguće je videti i grebenske ajkule.

Naravno, hotel ne može da naruči ajkulu da se pojavi baš kada legnete u krevet.

To su divlje životinje koje se slobodno kreću okeanom.

I upravo u tome je deo doživljaja.

Nikada ne znate šta će se sledeće pojaviti sa druge strane prozora.

A iznad vode vas čeka potpuno drugačiji svet

Podvodna soba privlači najviše pažnje, ali The Muraka je zapravo ogromna privatna rezidencija.

Prostire se na oko 550 kvadratnih metara i može da primi do osam gostiju.

Na gornjem nivou nalaze se još dve spavaće sobe, dnevni prostor, kuhinja, bar i prostori za ručavanje.

Tu su i privatna teretana i beskonačni bazen okrenut Indijskom okeanu.

Rezidencija ima terase sa kojih se mogu posmatrati i izlazak i zalazak sunca.

A kada vam pogled na horizont dosadi, dovoljno je da se spustite liftom i ponovo budete ispod mora.

Ovo nije obična hotelska soba

The Muraka je otvorena 2018. godine i predstavljena je kao prva podvodna hotelska rezidencija te vrste.

Sam naziv „muraka“ na lokalnom jeziku divehi znači koral.

Nije slučajno izabran.

Conrad Maldives Rangali Island nalazi se na atolu Južni Ari, području poznatom po bogatom morskom životu i koralnim grebenima.

A ideja da gosti večeraju okruženi morem na ovom mestu postojala je i pre nastanka podvodne rezidencije.

U istom rizortu nalazi se i Ithaa, čuveni podvodni restoran smešten oko pet metara ispod mora.

Koliko košta noć ispod okeana?

Ovo je deo priče koji verovatno vraća većinu turista u realnost.

The Muraka nije klasična hotelska soba koja se rezerviše za romantičan vikend.

Cena zavisi od perioda godine, dužine boravka i paketa, a reč je o jednom od najekskluzivnijih smeštaja u kompleksu.

U javnosti su se godinama pominjale cene od više desetina hiljada dolara za noć, dok konkretna aktuelna cena zavisi od datuma i usluga uključenih u rezervaciju.

Zato je preciznije reći da je reč o smeštaju namenjenom samom vrhu luksuznog turističkog tržišta nego navoditi jednu cenu koja se može menjati.

Da li biste ovde mogli da zaspite?

Možda je to i najzanimljivije pitanje.

Tokom dana pogled na tropske ribe kroz ogroman prozor deluje gotovo idilično.

A onda padne noć.

Soba se zamrači, okean oko vas postane crn, a iz te tame povremeno se pojavi silueta neke morske životinje.

Za nekoga je to san.

Za drugoga verovatno najduža noć u životu.

Ali jedno je sigurno.

U The Muraka ne plaćate samo krevet, bazen ili pogled na more.

Plaćate priliku da ugasite svetlo pet metara ispod Indijskog okeana i zaspite dok se iznad vas nastavlja život pod morem.

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