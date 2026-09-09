MATERIJALNI DOBICI, RASPRAVE I SUKOBI Astro savet za sredu, 9. septembar: Evo kojih su 8 znakova pod uticajima Venere i Meseca
VENERA, planeta ljubavi i novca, u Vagi, u kome je jaka, danas pravi sekstil sa Lilitom u Strelcu, simbolom erotičnosti i strastvenosti.
Taj aspekt donosi dobitke vazdušnim (Blizanci, Vaga, Vodolija) i vatrenim znacima (Ovan, Lav, Strelac).
U večernjim satima, Mesec ulazi u znak Device, simbol posla i zdravlja, donoseći promenljivim znacima rođenim na početku znaka (Blizanci, Device, Strelci i Ribe) probleme u porodičnim, partnerskim i poslovnim odnosima.
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