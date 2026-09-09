MATERIJALNI DOBICI, RASPRAVE I SUKOBI Astro savet za sredu, 9. septembar: Evo kojih su 8 znakova pod uticajima Venere i Meseca

I DAN - DANAS u kuću ne mogu da uđem. Dok ne popijem lekove, ne mogu da zaspim. Sve mi je u glavi, vraćaju mi se slike, ta vatra, a ja ne verujem da ih nema. Samo čekam kada će da naiđu. Porodica ubice živi, vesele se, slave, kupuju skupe automobile, a mojih vipe nema.