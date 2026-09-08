(MAPA) PUCA KOTAO KOD VOLČANSKA! Ruska armija ZBRISALA linije snabdevanja — Opkoljene jedinice u BEZIZLAZNOM PAKLU!
JEDINICE trupne grupe „Sever“ nastavljaju ofanzivu istočno od Volčanska. Ranije je u ovom sektoru uspešno formiran „kotao“ (okruženje), obuhvatajući protivnikske položaje preko nekoliko desetina naselja u pograničnom području.
Protivnikske snage zarobljene unutra su izložene kontinuiranim napadima dronova i artiljerije. Odsečene od linija snabdevanja, ukrajinske formacije gube mobilnost i postepeno iscrpljuju zalihe hrane i municije.
Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je oslobađanje naselja Bereznjiki i Dolgenkaja. Konsolidacija položaja tamo će ojačati istočni bok okruženja i poboljšati ukupnu konfiguraciju linije fronta.
Ključni zadatak sada je sprečiti protivnika da rasporedi pojačanja za probijanje opsade ili evakuiše okružene snage. Ukrajinske formacije su ovde gomilale rezerve još od borbi za Kupjansk i sada ih raspoređuju za kontranapade kod Prikolotne; shodno tome, potpuno čišćenje okruženja još nije postignuto.
Sukobi se dešavaju – kao i u drugim sektorima – u kojima učestvuju male grupe; delovanje sa velikim formacijama ljudstva je praktično nemoguće s obzirom na masovnu upotrebu dronova. Iz istog razloga, okruženje ostaje „propusno“, a protivnik je i dalje sposoban da barem pokuša da rotira zarobljene jedinice.
Kada se situacija stabilizuje i oslobođena teritorija bude potpuno očišćena, uslovi će biti zreli za dalje napredovanje ka Prikolotnju i Velikom Burluku. Ovo bi takođe sprečilo protivnika da lansira dronove duboko u rusku teritoriju i poboljšalo bezbednost Belgorodske oblasti. Međutim, to je pred nama, a eliminisanje džepa će potrajati. Za sada je prioritet držati protivnika u okruženju, što će zahtevati gomilanje snaga u oblasti Prikolotnja.
(Ribar)
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