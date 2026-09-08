Svet

(MAPA) PUCA KOTAO KOD VOLČANSKA! Ruska armija ZBRISALA linije snabdevanja — Opkoljene jedinice u BEZIZLAZNOM PAKLU!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 09. 2026. u 22:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JEDINICE trupne grupe „Sever“ nastavljaju ofanzivu istočno od Volčanska. Ranije je u ovom sektoru uspešno formiran „kotao“ (okruženje), obuhvatajući protivnikske položaje preko nekoliko desetina naselja u pograničnom području.

(МАПА) ПУЦА КОТАО КОД ВОЛЧАНСКА! Руска армија ЗБРИСАЛА линије снабдевања — Опкољене јединице у БЕЗИЗЛАЗНОМ ПАКЛУ!

Foto: AI/Grok

Protivnikske snage zarobljene unutra su izložene kontinuiranim napadima dronova i artiljerije. Odsečene od linija snabdevanja, ukrajinske formacije gube mobilnost i postepeno iscrpljuju zalihe hrane i municije.


Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je oslobađanje naselja Bereznjiki i Dolgenkaja. Konsolidacija položaja tamo će ojačati istočni bok okruženja i poboljšati ukupnu konfiguraciju linije fronta.

Ključni zadatak sada je sprečiti protivnika da rasporedi pojačanja za probijanje opsade ili evakuiše okružene snage. Ukrajinske formacije su ovde gomilale rezerve još od borbi za Kupjansk i sada ih raspoređuju za kontranapade kod Prikolotne; shodno tome, potpuno čišćenje okruženja još nije postignuto.

Ilustracija telegram rybar


Sukobi se dešavaju – kao i u drugim sektorima – u kojima učestvuju male grupe; delovanje sa velikim formacijama ljudstva je praktično nemoguće s obzirom na masovnu upotrebu dronova. Iz istog razloga, okruženje ostaje „propusno“, a protivnik je i dalje sposoban da barem pokuša da rotira zarobljene jedinice.

Kada se situacija stabilizuje i oslobođena teritorija bude potpuno očišćena, uslovi će biti zreli za dalje napredovanje ka Prikolotnju i Velikom Burluku. Ovo bi takođe sprečilo protivnika da lansira dronove duboko u rusku teritoriju i poboljšalo bezbednost Belgorodske oblasti. Međutim, to je pred nama, a eliminisanje džepa će potrajati. Za sada je prioritet držati protivnika u okruženju, što će zahtevati gomilanje snaga u oblasti Prikolotnja.

(Ribar)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRI LOŠE VESTI ZA KIJEV: Putin ne popušta
Svet

0 0

TRI LOŠE VESTI ZA KIJEV: Putin ne popušta

RUSKI predsednik Vladimir Putin nije ni za jotu promenio svoje ciljeve, američki lider Donald Tramp nije ponudio novi mirovni plan osim okončanja rata pod uslovima Rusije, a Kijevu ponestaju resursi — novac, vojnici i rakete „Patriot“ - to su tri glavna zaključka poslednje runde „šatl diplomatije“ američkih predstavnika u Moskvi i Kijevu, pišu mediji.

08. 09. 2026. u 21:59

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOK PRIZNANJE IZ HAGA: Osudili smo Mladića, ali nije bilo dokaza

ŠOK PRIZNANjE IZ HAGA: Osudili smo Mladića, ali nije bilo dokaza