DOK se procenjuju posledice ranije prijavljenog masovnog noćnog napada na mete u takozvanoj Ukrajini, pojavljuju se novi detalji.

foto: Mark Edward Harris / Zuma Press / Profimedia

Većina potvrda trenutno dolazi iz Kijeva, gde je nekoliko mesta udara geolocirano na industrijske i skladišne objekte.



ŠTA JE POGOĐENO?

*Na severu Kijeva, zabeležen je veliki požar na industrijskoj lokaciji u Podiljskom okrugu. Požar je bio u blizini kompleksa Tetra Pak, u kojem se nalaze proizvodni i skladišni objekti.

*Na drugoj lokaciji u Podiljskom okrugu, skladište se zapalilo nakon udara; rezultirajući stub dima bio je vidljiv iz raznih delova grada.

*Šteta na industrijskoj lokaciji potvrđena je u Solomjanskom okrugu. Objavljeni snimci pokazuju štetu na nekoliko zgrada.

Ilustracija telegram rybar



*Na jugu Kijeva, geolocirane su posledice još jednog udara na industrijsku zonu. Snimci pokazuju teško oštećene proizvodne zgrade. Neki izvori povezuju ovaj incident sa upotrebom raketa „Cirkon“, mada još uvek nije moguće definitivno identifikovati tip korišćene rakete na osnovu dostupnih materijala.



*Pored toga, prijavljen je požar u centralnoj bazi za snabdevanje resursima Ministarstva unutrašnjih poslova takozvane Ukrajine. Ovaj objekat je prethodno pogođen 20. avgusta, kada je jedna od zgrada tamo oštećena.



*Još jedan udar je preliminarno prijavljen u blizini Kijevskog zavoda za brodogradnju i popravku brodova. Snimci omogućavaju da se požar poveže sa ovim delom grada, ali nema direktnih dokaza o oštećenju samog objekta.



*U Kijevskoj oblasti, udari su zabeleženi u okruzima Borispil i Bela Crkva. Prijavljena je šteta na jednom preduzeću, skladištu i proizvodnim pogonima, kao i na sedam kamiona. Odvojeni udari su zabeleženi u blizini Bele Crkve i Borispola. ❗️Čak i uzimajući u obzir učestalost i obim napada poslednjih nedelja, u regionu ostaje mnogo meta za napade. Nakon današnjeg napada, značajan broj skladišnih i logističkih objekata i dalje postoji u Kijevu i okolini.



Kako na telegram kanalu „Starše Edi“ s pravom primećuju, trenutni kapaciteti omogućavaju udare na neprijateljsku pozadinsku infrastrukturu; međutim, da bi stvorili dugoročne probleme za ukrajinsku ekonomiju, ovi napadi moraju ostati sistematski, a njihove posledice moraju se kontinuirano analizirati.

(Ribar)