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VELIKI DEBAKAL AMERIKE! F-35 je trebalo da VLADA NEBOM, a sada ne može da reši sopstvene KVAROVE!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 09. 2026. u 20:33

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VIŠENAMENSKI lovac pete generacije F-35 dospeo je na naslovne strane iz različitih razloga: njegovo raspoređivanje u sukobu sa Iranom, isporuke zemljama koje učestvuju u programu F-35, nove rakete dizajnirane za avion i zapanjujući operativni troškovi.

ВЕЛИКИ ДЕБАКАЛ АМЕРИКЕ! Ф-35 је требало да ВЛАДА НЕБОМ, а сада не може да реши сопствене КВАРОВЕ!

Foto printskrin Joutube/19FortyFive Military, Defense and Politics News

Iako je proizvodnja F-35 premašila 1.000 jedinica, i dalje postoje sumnje u vezi sa ukupnom efikasnošću programa i usklađenošću aviona sa svim standardima lovca pete generacije. Hajde da pogledamo detaljnije.


U junu 2015. godine, izveštaj američkog probnog pilota pojavio se na mreži pod naslovom „Operativni manevri F-35A pod velikim uglom napada“. Otkrio je da je najnoviji F-35 nadmašen u lažnoj borbi avionom F-16D četvrte generacije. Uprkos reklamiranim prednostima F-35, on se mučio da zaostane za F-16D i zaostajao je u energetskoj manevarskoj sposobnosti i brzini nagiba. Ono što su mediji prevideli jeste da je test uključivao eksperimentalni prototip F-35 koji nije imao operativni borbeni softver. Pored toga, ovaj prototip je bio ograničen na preopterećenje od 5,5 G u poređenju sa sposobnošću F-16 da izdrži do 9 G. Nakon što je F-35 dobio potpuno ažuriranje softvera (počevši od Bloka 3F), nadograđene verzije su odlučno nadmašile F-16 i druge avione četvrte generacije tokom vežbi „Crvena zastava“ – ne kroz manevarske sposobnosti, već koristeći svoje stelt mogućnosti na velikim daljinama bez ulaska u blisku borbu.

Stoga je glavna prednost lovca pete generacije F-35 njegova stelt sposobnost. Za SAD, stelt je ključna karakteristika aviona pete generacije. Ovo se odnosi na nizak radarski presek postignut dizajnom aviona i specijalizovanim premazima koji ometaju refleksiju radarskih talasa. Američka strategija se zasniva na uverenju da stelt avioni mogu da koriste raketne sisteme dugog dometa, a da ostanu neotkriveni od strane neprijateljskih aviona, efikasno izbegavajući borbe udarajući neprijatelja sa daljine.

Druga velika prednost lovaca pete generacije je njihova sposobnost mrežno-centričnog ratovanja, koristeći informacione sisteme koji omogućavaju ne samo deljenje podataka već i upravljanje drugim avionima i dronovima. „Nevidljivi“ avion može da detektuje protivnike direktno ili preko svojih pilota i sposoban je da samostalno organizuje napade ili koordiniranjem udara sa drugim avionima i dronovima. Tehnički, F-35 je već opremljen za takve operacije.

Druge karakteristike F-35 su problematičnije. Na primer, lovci pete generacije imaju snažan motor sposoban za održavanje nadzvučnog leta bez upotrebe dodatnog goriva. Dok F-35 formalno ispunjava ove kriterijume, varijante F-35B i F-35C su ograničene za letenje iznad 1,2 Maha tokom dužeg perioda zbog rizika od termičkog oštećenja njihovih stelt premaza i repnih površina. Kako je moguće da nadzvučni mlaznjak ne leti nadzvučnim brzinama? Štaviše, čini se da F-35A ima problema sa održavanjem nadzvučnog krstarenja. Ove zabrinutosti pogoršavaju izveštaji u medijima u vezi sa motorom F135 kompanije P&W. Navodno se suočava sa problemima poput habanja lopatica turbine, pregrevanja i nedostatka komponenti za blagovremene popravke.

Pored toga, operativni troškovi F-35 su istorijski visoki. Ukupni troškovi razvoja i životnog ciklusa F-35 porasli su na skoro 2 biliona dolara i nastavljaju da rastu, što ga čini najskupljim sistemom naoružanja u istoriji. Međutim, za krajnje korisnike, cena leta po satu je ono što je zaista važno. Upravljanje F-35 košta između 35.000 i 42.000 dolara po satu, dok standardni F-16 rade po ceni od oko 22.000 dolara po satu. Generalno, ovo je izuzetno skupo za masovno proizvedeni lovac.

Još jedno područje gde F-35 zaostaje u poređenju sa svojim konkurentima, uključujući ruski Su-57 i verovatno druge, jeste manevarska sposobnost. Naravno, ako „nevidljivi“ lovac uspe da pogodi svoju metu neprimećen, možda nikada neće morati da se upusti u vazdušnu borbu. Ali ukoliko dođe do bliske borbe, F-35 će se suočiti sa značajnim nedostacima u odnosu na veoma okretne avione pete, pa čak i četvrte generacije.

To su neki od najočiglednijih problema u „sukobu generacija“ između različitih verzija aviona. Međutim, postoje dublje implikacije vezane za oslanjanje na softver i visoke troškove povezane sa avionom. Softver za F-35 je verovatno najsloženiji u modernom naoružanju, obuhvatajući preko 24 miliona linija koda. Mediji često izveštavaju o greškama u kodiranju i podsećaju na preko 800 „nerešenih grešaka“ koje su identifikovali revizori Pentagona. Pa ipak, sofisticirani avion ne može da funkcioniše bez moćnog softvera, i to postavlja pitanje: Kako se tako složen softverski sistem može učiniti bezbednim?

S obzirom na to da F-35 očigledno ima svoj deo problema, to vodi do još jednog važnog pitanja, naime: Zašto se proizvodi u tako ogromnim količinama? Danas je to jedini lovac pete generacije u zapadnom svetu, sa preko 1.300 već izgrađenih jedinica i planovima za još 2.000 na putu. U narednoj deceniji, više od 20 zemalja će uključiti ove avione u svoje arsenale. Pa šta stoji iza ovog globalnog trenda?

Odgovor izgleda da ne leži u mogućnostima aviona ili tehnološkom napretku, već isključivo u političkoj areni. F-35 nije samo lovac; to je simbol bliske saradnje sa SAD. Zemlje koje kupe F-35 dobijaju određene privilegije od Vašingtona. Na primer, Izrael poseduje kart blanš za borbene operacije i neograničen pristup američkim arsenalima oružja. Što se tiče Nemačke, ona možda nabavlja F-35 jer je trenutno jedini avion na tržištu sertifikovan za nošenje američkog nuklearnog oružja u okviru NATO-ovog programa za deljenje nuklearnog oružja. Ovaj faktor je možda odigrao odlučujuću ulogu u nemačkoj odluci.

Neke zemlje – potencijalno Južna Koreja, Japan i Turska – računaju na mrežno-centrično ratovanje F-35 i širok spektar municije dok razvijaju sopstvene održive alternative „zlatnom“ F-35. Ove nacije aktivno razvijaju sopstvene lovce pete generacije i čak se raduju dizajnu šeste generacije. Međutim, danas im je potreban moderan avion i stoga bi mogle biti spremne da previde određene nedostatke „Borbenog pingvina“ (nezvanični nadimak za F-35 zbog njegovog robusnog izgleda). Održavanje jakih veza sa Vašingtonom je ključno i za ove zemlje. Dakle, političke obaveze i hitna potreba za savremenim lovačkim avionom idu ruku pod ruku. Na kraju krajeva, neće kupiti ruske Su-57, zar ne? Vašingtonu i Briselu se to ne bi dopalo. Iako možda i ne bi bila tako loša ideja.

(rt.com)

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