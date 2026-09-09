PANIKA NA BLISKOM ISTOKU! Ruski „nevidljivi“ Su-57E stigao u Egipat — Ovo avionsko oružje pokazuju prvi put! (VIDEO)
NA drugom Međunarodnom vazduhoplovno-kosmičkom sajmu „El Alamejn 2026“, koji se održava na Međunarodnom aerodromu El Alamejn, prvi put je u velikom formatu predstavljena ruska izvozna verzija lovca pete generacije Su-57E.
Ruski „nevidljivi“ lovac pete generacije privukao je pažnju učesnika i posetilaca od trenutka kada se prvi put pojavio na izložbi. Kamera Sputnjika zabeležila je detalje ovog zapaženog debija, koji je ostavio snažan utisak na posetioce, posebno tokom atraktivnog demonstracionog leta.
Su-57E je izvozna verzija ruskog lovca Su-57, koji je razvila i proizvodi Ujedinjena avio-korporacija (OAK), u sastavu „Rosteha“. Avion je predstavljen na sajmu uz veliko interesovanje međunarodne javnosti i medija.
Ruski lovac Su-57E opremljen je širokim spektrom navođenog raketnog naoružanja klase „vazduh–vazduh“ i „vazduh–zemlja“, uključujući raketu kratkog dometa RVV-MD2, raketu velikog dometa RVV-BD, raketu „vazduh–zemlja“ H-38MLE, visokopreciznu raketu smanjene uočljivosti H-69, kao i protivradarsku raketu H-58UŠKE.
Su-57 je jedan od vodećih borbenih aviona ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga. Prema podacima „Rosteha“, avion je pokazao svoje karakteristike i efikasnost u realnim borbenim uslovima, a istovremeno nastavlja da osvaja nova izvozna tržišta.
sputnikportal.rs
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