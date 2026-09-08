„NE ZOVE, NE PIŠE“ Pukla ljubav Zelenskog i Fedorova: Nisam dugo razgovarao sa bivšim ministrom odbrane
VOLODIMIR Zelenski je izjavio da dugo nije razgovarao sa bivšim ministrom odbrane Mihailom Fedorovom.
Ovu izjavu je dao odgovarajući na pitanja novinara putem audio zapisa.
-Iskreno, nisam ga video ni čuo dugo. Znam da je bio negde u inostranstvu. Kao što kažu, ne zove, ne piše, rekao je predsednik.
Podsećanja radi, početkom septembra je objavljeno da Fedorov pokreće novu kompaniju u odbrambenoj industriji, a njen glavni investitor biće Aleks Karp, izvršni direktor američke IT kompanije Palantir. Iznos investicije i profil kompanije još nisu objavljeni.
Nakon ovoga, jedan od poslanika je izjavio da Fedorov krši član 26. Zakona o sprečavanju korupcije, koji zabranjuje funkcionerima da obavljaju transakcije sa privatnim pravnim licima godinu dana od dana njihovog smenjivanja ako su doneli bilo kakve odluke vezane za njihove aktivnosti u roku od godinu dana pre smenjivanja. U maju je Fedorov, dok je još bio ministar odbrane, primio Karpa i predstavio programe saradnje između ukrajinskih oružanih snaga i ove kompanije.
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