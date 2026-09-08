„NE ZOVE, NE PIŠE“ Pukla ljubav Zelenskog i Fedorova: Nisam dugo razgovarao sa bivšim ministrom odbrane

VOLODIMIR Zelenski je izjavio da dugo nije razgovarao sa bivšim ministrom odbrane Mihailom Fedorovom.

Foto: Pavlo Bahmut/Avalon/Profimedia, ATA images/Antonio Ahel

Ovu izjavu je dao odgovarajući na pitanja novinara putem audio zapisa.

-Iskreno, nisam ga video ni čuo dugo. Znam da je bio negde u inostranstvu. Kao što kažu, ne zove, ne piše, rekao je predsednik.

Podsećanja radi, početkom septembra je objavljeno da Fedorov pokreće novu kompaniju u odbrambenoj industriji, a njen glavni investitor biće Aleks Karp, izvršni direktor američke IT kompanije Palantir. Iznos investicije i profil kompanije još nisu objavljeni.

Nakon ovoga, jedan od poslanika je izjavio da Fedorov krši član 26. Zakona o sprečavanju korupcije, koji zabranjuje funkcionerima da obavljaju transakcije sa privatnim pravnim licima godinu dana od dana njihovog smenjivanja ako su doneli bilo kakve odluke vezane za njihove aktivnosti u roku od godinu dana pre smenjivanja. U maju je Fedorov, dok je još bio ministar odbrane, primio Karpa i predstavio programe saradnje između ukrajinskih oružanih snaga i ove kompanije.

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