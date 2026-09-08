Svet

ZEMLJOTRES JAČINE 5,3 STEPENI RIHTERA POGODIO TIBEt: Nema podataka žrtvama

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 09. 2026. u 19:07

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SNAŽAN zemljotres jačine 5,3 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Tibet, saopštio je Evropsko-Mediteranski centar (EMSC).

ЗЕМЉОТРЕС ЈАЧИНЕ 5,3 СТЕПЕНИ РИХТЕРА ПОГОДИО ТИБЕт: Нема података жртвама

Foto: AI generated/Gemini

Zemljotres se dogodio na dubini od 35 kilometara, naveo je EMSC, prenosi Rojters.

Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti.

Tanjug

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