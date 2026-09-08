ZEMLJOTRES JAČINE 5,3 STEPENI RIHTERA POGODIO TIBEt: Nema podataka žrtvama
SNAŽAN zemljotres jačine 5,3 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Tibet, saopštio je Evropsko-Mediteranski centar (EMSC).
Zemljotres se dogodio na dubini od 35 kilometara, naveo je EMSC, prenosi Rojters.
Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti.
Tanjug
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