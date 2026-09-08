LAVROV RAZOTKRIO EVROPSKI PLAN ZA UKRAJINU: Ne vidim kako ruski narod može da prihvati takav rasplet
EVROPA želi da očuva „rusofobni, agresivni neonacistički režim“ u Ukrajini, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u emisiji „Velika igra“ na Prvom kanalu.
- To je evropski plan. Ne vidim kako ruski narod može da prihvati takav rasplet - rekao je on, kako je objavljeno na veb-sajtu ruskog Ministarstva spoljnih poslova.
Ranije je direktor ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR) Sergej Nariškin izjavio da Evropska unija sve agresivnije deluje prema Rusiji i zemljama ZND i da se pretvara u „rusofobnu grupu“.
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