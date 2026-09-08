EVROPA želi da očuva „rusofobni, agresivni neonacistički režim“ u Ukrajini, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u emisiji „Velika igra“ na Prvom kanalu.

foto: Sergei Karpukhin / Sputnik / Profimedia

- To je evropski plan. Ne vidim kako ruski narod može da prihvati takav rasplet - rekao je on, kako je objavljeno na veb-sajtu ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Ranije je direktor ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR) Sergej Nariškin izjavio da Evropska unija sve agresivnije deluje prema Rusiji i zemljama ZND i da se pretvara u „rusofobnu grupu“.