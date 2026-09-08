PAKAO NA BLISKOM ISTOKU: Razorni udar Huta na Saudijsku Arabiju, buknula naftna postrojenja, na desetine povređenih civila!

BLISKI istok se nalazi na ivici potpunog ratnog haosa nakon što su hutski pobunjenici iz Jemena izveli jedan od najvećih i najrazornijih kombinovanih napada balističkim raketama i bespilotnim letelicama na teritoriju Kraljevine Saudijske Arabije.

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U žestokom i beskompromisnom udaru koji je trajao tokom cele noći, meta su bili civilni objekti, ključna industrijska infrastruktura i strateški važna naftna postrojenja u čak četiri saudijska grada. Prema zvaničnim podacima vojne koalicije predvođene Rijadom u ovim surovim napadima povređen je veliki broj žena i dece, što jasno ukazuje na to da je cilj bio izazivanje masovne panike i paralisanje saudijske svakodnevice.

Četiri grada pod vatrenom kišom - Na meti naftni gigant „Aramko”

Vojni portparol Huta, brigadni general Jahja Sari, potvrdio je pokretanje opsežne i strateški koordinisane vojne operacije protiv Saudijske Arabije, naglašavajući da su ka južnim i jugozapadnim regionima Kraljevine lansirane desetine naprednih balističkih projektila i projektila velikog dometa. Pod vatrenom kišom i simultanim udarima našli su se gradovi Džazan, Nadžran, Abha i Hamis Mušait, što potvrđuje nameru pobunjenika da maksimalno rastegnu odbrambene kapacitete saudijskog PVO sistema „Patriot”.

Izveštaji sa terena i termalni satelitski snimci potvrđuju zastrašujuće scene iznad pogođenih područja – gusti crni dim potpuno je paralisao veliku rafineriju u industrijskoj zoni Džazana, dok se masivni ognjeni stub i oblak paljevine uzdižu iznad ključnog distributivnog centra naftnog giganta „Aramko” u Abhi. Ministarstvo energetike Saudijske Arabije zvanično je priznalo da su ovi teroristički akti izazvali katastrofalne požare na vitalnim energetskim instalacijama. To je, uprkos brzoj reakciji vatrogasnih ekipa, dovelo do momentalnog i privremenog zaustavljanja proizvodnih traka i distribucije nafte u ovim strateškim čvorištima.

Kao potvrda da je reč o unapred planiranom pokušaju neutralisanja vojno-industrijskog aparata Rijada, Huti su, pored privredne infrastrukture, snažno udarili i na vojne kapacitete. Rojevi kamikaze-dronova nove generacije ciljano su poslati na vazduhoplovnu bazu Kralj Kalid u Hamis Mušaitu, jednu od najvažnijih tačaka za dejstva saudijske avijacije, čime je sukob podignut na nivo totalnog rata.

Krvavi bilans i eksplozija cena nafte na svetskim berzama

Portparol zajedničkih koalicionih snaga, pukovnik Turki al-Malki, oštro je osudio ove sinhronizovane udare, nazvavši ih „kukavičkim napadima na suverenitet Kraljevine i bezbednost globalnog snabdevanja energentima”. Prema njegovim rečima, u razornom raketiranju ranjena su najmanje 73 civila, što ovaj napad svrstava među najkrvavije akte agresije od ponovnog razbuktavanja neprijateljstava na ovom frontu. Iako lekari u ovom trenutku vode lavovsku borbu za živote nekoliko teško povređenih osoba, zvanično još nema potvrđenih smrtnih slučajeva, dok kompletne medicinske službe i urgentni centri u sva četiri pogođena grada rade u stanju potpune vanredne mobilizacije.

Ova dramatična vojna eskalacija istog trenutka je izazvala tektonske poremećaje na svetskim finansijskim berzama i paniku među trgovcima. Cena sirove nafte tipa Brent pretrpela je nagli skok u samo nekoliko sati trgovanja, opasno se približivši psihološkoj i ekonomski razornoj granici od 100 dolara po barelu. S obzirom na to da je Saudijska Arabija apsolutni svetski lider i kičma OPEK-a u izvozu „crnog zlata”, potpuna ili delimična paraliza njenih rafinerija preti da gurne već uzdrmanu svetsku ekonomiju u novu globalnu krizu neviđenih razmera.

Izgovor za osvetu i konačni krah primirja

Razorni pir koji je pokrenut sa teritorije Jemena predstavlja direktnu posledicu potpunog kraha primirja, koje je svojevremeno, uz mukotrpno posredovanje Ujedinjenih nacija, uspostavljeno kako bi se sprečio najgori scenario. Napetosti su doživele tačku ključanja nakon višemesečnog šireg geopolitičkog sukoba na Bliskom istoku. Vođstvo Huta sada otvoreno tvrdi da su ovi brutalni udari zapravo „legitimna odmazda” za aktivno učešće i logističku podršku Rijada u sveobuhvatnoj kontraofanzivi koju jemenske međunarodno priznate vladine snage vode na teritoriji ove razorene zemlje.

Kao direktan povod za sinoćnji masovni i neselektivni vatreni udar, proiranski pobunjenici su naveli navodni saudijski vazdušni napad na pritvorski centar u provinciji Al-Džavf na severu Jemena. Prema tvrdnjama koje stižu iz Sane, u tom napadu je poginulo sedam osoba, uključujući i jedno dete. Ovaj događaj je Hutima poslužio kao idealan izgovor da pokrenu unapred pripremljenu vojnu operaciju i prenesu sukob direktno na teritoriju saudijskog suseda.

Svet na pragu energetskog i vojnog ambisa

Sinhronizovani napad na četiri grada duboko unutar teritorije Saudijske Arabije predstavlja konačnu potvrdu da rat u Jemenu više nije lokalizovani sukob niti izolovana kriza, već teška, otvorena regionalna ratna zona koja preti da nepovratno proguta ceo Bliski istok. Odluka Huta da, uz pomorsku blokadu, direktno gađaju ekonomsko srce Saudijske Arabije dovodi globalno tržište energenata u do sada neviđenu opasnost, stavljajući omču oko vrata svetskoj privredi. Najava zvaničnog Rijada da će odlučno, brzo i bez ikakvog oklevanja iskoristiti svoje legitimno pravo na odbranu i uzvratiti svim raspoloživim vojnim sredstvima znači samo jedno – region upravo ulazi u novu, još krvaviju fazu totalnog rata kojoj se kraj ne nazire.

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