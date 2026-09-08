ŽESTOKA AKTIVACIJA NA VODI! Marinci razbili narko-mrežu, pala i druga logistička stanica! (VIDEO)
MORNARI i marinci raspoređeni na brodu USS San Antonio (LPD-17) presreli su i uništili drugi osumnjičeni logistički brod za narkotike u istočnom Pacifiku u koordinaciji sa ekvadorskim snagama kao deo Zajedničke operativne grupe Zapadna hemisfera, navodi se u saopštenju Južne komande SAD.
Mornari i marinci su „presreli, ukrcali se, pretražili i očistili brod bez incidenata. Osobe koje su zatečene na brodu bezbedno su prebačene ekvadorskim vlastima. Nakon što su „očistile“ brod, američke snage su u sredu potopile brod“, navodi se u saopštenju. „Obaveštajne službe su potvrdile da je brod delovao u znak podrške nasilnoj narkoterorističkoj organizaciji Los Čoneros.“
Na videu koji je objavila Južna komanda, čamac za naduvanje sa krutim trupom od 11 metara i američki marinski UH-1Y Venom, lansiran iz San Antonija, susreli su se sa osumnjičenim logističkim brodom. Nakon ukrcavanja, video Južne komande prikazuje eksploziju broda.
Mornari i marinci iz San Antonija uništili su krajem prošlog meseca brod za logistiku osumnjičenih za narko-prevoz povezan sa Los Čonerosom, u saradnji sa ekvadorskim snagama.
Zabrana dolazi godinu dana nakon početka smrtonosne kampanje operacije „Južno koplje“ protiv brodova osumnjičenih za narko-prevoz. Do danas je bilo 68 javno objavljenih napada koji su rezultirali najmanje 227 smrtnih slučajeva.
(news.usni.org)
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