ZBOG PRAVILA EU: Gugl menja rezultate pretrage u Evropi, ali upozorava na pad kvaliteta

KOMPANIJA Gugl (Google) danas je uvela izmene rezultata svoje internet pretrage u Evropi kako bi ispunila zahteve regulatora Evropske unije za zaštitu konkurencije.

Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Tehnološki gigant istovremeno je upozorio da će promene pogoršati iskustvo korisnika i povećati troškove evropskih kompanija, preneo je Rojters.

Prema oceni zvaničnika Gugla, izmena predstavlja najveće smanjenje kvaliteta usluge u 29-godišnjoj istoriji najpopularnijeg internet pretraživača na svetu.

Gugl navodi da je Evropska unija promene predstavila kao način za stvaranje ravnopravnijih uslova za kompanije koje se oglašavaju na internetu, ali da će u praksi one favorizovati specijalizovane servise za pretragu i poređenje cena, među kojima su Ekspidija (Expedia) i Buking (Booking.com).

Ti servisi, poznati kao vertikalni servisi za pretragu, dobiće veću vidljivost u rezultatima pretrage, naročito u oblastima kao što su hoteli, avio-saobraćaj i restorani, dok će pojedinačne kompanije u tim sektorima imati manje prostora i prikazivaće se uglavnom sa osnovnim podacima poput linka ka njihovom sajtu, telefonskog broja i adrese.

Američki tehnološki gigant je u julu kažnjen sa 460 miliona evra zbog favorizovanja sopstvenih usluga u rezultatima pretrage za kupovinu, hotele, prevoz i sport, čime je, prema oceni EU, prekršio odredbe Zakona o digitalnim tržištima (DMA).

Evropska komisija dala je Guglu rok od 60 dana da uskladi svoje poslovanje sa DMA, uz mogućnost izricanja periodičnih kazni u visini do pet odsto ukupnog svetskog prometa kompanije.

Prema novom modelu, na vrhu stranice biće prikazan jedan specijalizovani pretraživač, a zatim još dva sa manje detalja, dok će se ispod njih nalaziti karusel sa hotelima, avio-kompanijama i restoranima.

Pritom će, pored ostalog, biti uklonjeni pojedini podaci poput cena u realnom vremenu.

Gugl je saopštio da su ranije izmene uvedene zbog usklađivanja sa DMA dovele do pada od oko 30 odsto besplatnog direktnog saobraćaja ka evropskim kompanijama koje pružaju usluge rezervacije, a očekuje da će i najnovije promene dodatno pogoditi te kompanije.

Tanjug

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari