SALVINI O POBEDI AFD-A U SAKSONIJI-ANHALT: Druga Evropa je moguća

ITALIJANSKI ministar saobraćaja i infrastrukture Mateo Salvini čestitao je sinoć nemačkoj ekstremno desničarskoj stranci Alternativa za Nemačku (AfD) pobedu na lokalnim izborima u saveznoj državi Saksonija-Anhalt, navodeći da je to primer da je "druga Evropa moguća".

Foto: Riccardo Antimiani/ANSA via AP

Salvini je u objavi na platformi X rekao da čestita svojoj "prijateljici Alis Vajdel i celoj stranci AfD na pobedi u Saksoniji-Anhaltu", prenosi Ansa.

- Ogroman uspeh, koji ističe snažnu potražnju za promenama, bezbednošću i radnim mestima, suočeni sa onima sa levice koji su podsticali strahove i katastrofalne scenarije. Strah? Teror? Opasnost? Ne, to se zove demokratija. Druga Evropa je moguća -kazao je Salvini.

Alternativa za Nemačku (AfD), predvođena Ulrihom Zigmundom, ubedljivo je juče pobedila na pokrajinskim izborima u nemačkoj saveznoj državi Saksoniji-Anhaltu sa 43,8 odsto glasova, ali nije osvojila apsolutnu većinu, dok je Hrišćansko-demokratska unija (CDU) premijera pokrajine Svena Šulcea doživela težak poraz i sa svega 17,2 odsto glasova završila na drugom mestu, pokazuju preliminarni rezultati koje je izborna komisija objavila tokom noći.

Prema preliminarnim rezultatima, AfD je na izborima u nedelju osvojio 43,8 odsto glasova - najmanje dvostruko više u odnosu na 20,8 odsto na izborima 2021. godine, CDU je sada pripalo 17,2 odsto glasova, dok je na prethodnim izborima osvojio 37,1 odsto, a za Socijaldemokratsku partiju Nemačke (SPD) glasalo je 9,3 odsto birača, u odnosu na prethodnih 8,4 odsto, prenosi jutros "Bild".

AfD je, prema preliminarnim rezultatima, više nego udvostručio svoj udeo glasova, sa 20,8 odsto 2021. godine na 43,8 odsto, što je najbolji rezultat koji je neka stranka ostvarila na pokrajinskim izborima u Nemačkoj u poslednjih deset godina.

Izlaznost je iznosila 77,8 odsto, u odnosu na 60,3 odsto 2021. godine, što je najviša izlaznost u Saksoniji-Anhaltu od ujedinjenja Nemačke.

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