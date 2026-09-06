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OVAJ ČOVEK JE SPREČIO TRAMPA DA DOKRAJČI IRAN NUKLEARNIM ORUŽJEM: Generalovo "NE" poslušao i američki predsednik, sve otkrio čovek CIA-e

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

06. 09. 2026. u 23:12

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BIVŠI analitičar američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Leri Džonson tvrdi da je američki predsednik Donald Tramp ozbiljno razmatrao mogućnost upotrebe nuklearnog oružja protiv Irana, ali da je predsedavajući Združenog generalštaba američkih oružanih snaga, general Den Kejn, odlučno odbacio tu mogućnost.

ОВАЈ ЧОВЕК ЈЕ СПРЕЧИО ТРАМПА ДА ДОКРАЈЧИ ИРАН НУКЛЕАРНИМ ОРУЖЈЕМ: Генералово НЕ послушао и амерички председник, све открио човек ЦИА-е

Foto: Unsplash/ Emanuel Kypreos mankip67

Džonson je, govoreći o navodnim raspravama unutar američkog vojnog i bezbednosnog vrha, rekao da je Tramp „ozbiljno razmatrao i raspitivao se o upotrebi nuklearnog oružja“.

 - A general Kejn je, svaka mu čast, rekao: apsolutno ne. Veoma odlučno. Dakle, o upotrebi nuklearnog oružja se razgovaralo - naveo je Džonson.

Prema njegovim rečima, upravo je general Kejn odbacio takvu mogućnost.

 - To je odbio general Kejn i to je razlog zbog kojeg je Donald Tramp kasnije izašao u javnost i rekao: ne, ne, ne, nikada nećemo upotrebiti nuklearno oružje - rekao je Džonson.

Džonson je svoje tvrdnje izneo u intervjuu za ANI News, govoreći o američko-iranskom sukobu i mogućnosti upotrebe najmoćnijeg oružja.

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