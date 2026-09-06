JEDINICE ruskih oružanih snaga fokusirale su se na uništavanje neprijateljskih položaja i objekata u zoni fronta.

Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation

Pozicije ukrajinskih oružanih snaga u Sumskoj, Černigovskoj i Harkovskoj oblasti, kao i okupirani delovi DNR, LNR, Zaporožje i Hersonske oblasti, pogođene su raketama „Geran“, avio-bombama (FAB) sa sistemima UMPK. U Dnjepropetrovsku je pogođeno još skladišta koje koriste ukrajinske oružane snage.



Nekoliko ciljeva je takođe pogođeno u Kijevskoj oblasti, gde je municija „slična paketima“ ciljala objekte u Vasilkovu, dok su rakete „Geran“ posetile predgrađe Kijeva i Fastiva.

U Odeskoj oblasti, napadi su ciljali protivniče objekte u Reniju, Izmailu i graničnom prelazu u Orlovki.



Ilustracija telegram rybar

Ukrajinske snage su ponovo lansirale stotine bespilotnih letelica na rusku teritoriju. Rjazanj i Rostov na Donu bili su izloženi najmasovnijim napadima; većina dronova, kao i ranije, oborena je i presretnuta iznad pograničnih regiona.



Na Dobropoljskom frontu, ruske snage su nastavile napredovanje ka Sergejevki sa istoka, duž železničke pruge. Ruske snage su prethodno napadale sa juga, iz oblasti Novopidgorodnoje-Udačnoje. Višlje na frontu, vojnici su učvrstili svoje položaje jugozapadno od Mirnoje, iza reke Grišinke. Na severnom frontu, ruske snage se bore za Novogrigorovku i oba sela Rajsko, ciljajući da se probiju do Družkovke na susednom frontu. U blizini Anovke, deonica autoputa od Dobropolja do Kramatorska je došla pod rusku kontrolu. Od Andrejevke, ruske snage su presekle put i do Družkovke i do Kramatorska, uspostavljajući kontrolu nad područjem Novoandrejevka-Staroandrejevka. Ilustracija telegram rybar



U sektoru Dnjepropetrovsk, jedinice ruskih oružanih snaga su, izgleda, pokušale da povrate kontrolu u blizini Mirnog, izbacujući neprijatelja iz nekoliko susednih šumskih pojaseva. U međuvremenu, male infiltracione grupe ukrajinskih snaga ostaju veoma aktivne u celom sektoru.

Na Zaporoškom frontu, borbe u Orehovu su se proširile, a navodno su počele i u Novopavlivki. Ukrajinske snage su potisnule ruske trupe kod Rivne. Kontranapadi su u toku u oblasti Lesnoje-Novosološino. Iz Zarnice, ruske snage probijaju ukrajinsku odbranu prema selu Zelenaja Dibrova. Ukrajinske snage su dva puta pogodile pijacu u Energodaru, ranivši šest ljudi.

Na Dnjeparskom frontu, borbe se nastavljaju po istim linijama. Ruske snage potiskuju neprijatelja kod Velikomihajlovke i zapadno od linije Aleksandrovka-Komunarovka. FAB-ovi su pogodili Kolomijci.

Na Konstantinovskom frontu, ruske snage prete da potpuno opkole Aleksejevo-Družkovku, napredujući ka Kondratovki duž zapadnog krila i oslobađajući Kurtovku duž istočnog krila dan ranije. Samo selo je ušlo u „sivu zonu“. Verovatno je da ruska vojska neće direktno napasti Družkovku, već će je zaobići. Trenutno, ruske snage se probijaju ka gradu sa jugozapada, kroz šumovita područja između Aleksejeva-Družkovke i Nikolajpolja, kao i između Nikolajpolja i Rajskog. Takođe se približavaju sa jugoistoka, probijajući odbranu ukrajinskih oružanih snaga u oblasti Kondratovka-Aleksejevo-Družkovka. Naši vojnici napreduju duž železničke pruge od Nikolajevke do Bezimjanskog.

U Severskom pravcu, ruske oružane snage napreduju ka aglomeraciji Slavjansko-Kramatorsk sa istoka i jugoistoka. Borbe se nastavljaju kod Vasilevske Pustoši i jugozapadno od Orehovatke. Nikolajevka je postala „siva zona“ sa kontranapadima unutar grada. VSU se oslanja na dronove i aktivno povećava njihov broj poslednjih nedelja.

U Krasnolimanskom pravcu, nekoliko ukrajinskih pešadijskih grupa približilo se Mirnom; ruske snage pokušavaju da eliminišu sve infiltratore i spreče protivnika da se okupi i probije do Jampolovke. VSU se približio Ivanovki; u toku su žestoke borbe, a operateri dronova FPV sprečavaju ukrajinske oružane snage da se probiju do Ternija. Iz Novomihajlivke, Katerinivke i Oljhivke, Oružane snage Ukrajine napreduju ka Novoljubovki, dok Garda drži linije.

U oblasti Petrovskog (Grekovke) i južno od sela, ruski vojnici vode žestoke borbe kako bi sprečili VSU da se probije ka Makijevki.

Nema promena na Kupjanskom pravcu.

Na Harkovskom frontu, ruske jurišne grupe napreduju istočno od Kazačje Lopanja, boreći se kod Goptovke. U sektoru Vovčanska vode se borbe iz streljačkog oružja kod Male Vovče i sela duž „ušća Vovčanskog džepa“. Vazduhoplovne snage i posade jurišnih bespilotnih letelica izvele su operacije u 20 naselja.

U Sumskom pograničnom regionu, u sektoru Gluhovski, ruske oružane snage napreduju kroz šume kod Ulanova. U glavnom sektoru, napredovanje je iznosilo približno 600 metara, a glavni dobici su postignuti kod Hotenja. Ukrajinske oružane snage izvode kontranapad u Hrapovščini. Ruske snage čiste džepove između Junakovke i Mogrica. Čuje se pucnjava u blizini Male Ribice.

258 ukrajinskih bespilotnih letelica oboreno je tokom noći iznad 15 regiona Ruske Federacije. Masovan napad je odbijen u Rostovskoj oblasti, gde su ranjena četiri civila, uključujući dete, a oštećene su stambene zgrade. Kuće su takođe uništene u Rjazanjskoj oblasti. Neprijateljski izvori izveštavaju da je pogođena Rjazanjska rafinerija nafte. Jedna osoba je poginula, a dve su ranjene u Belgorodskoj oblasti.

Ruske oružane snage su tokom noći napale vojne ciljeve u sedam regiona Ukrajine. Glavni udar je izvršen u Odeskoj oblasti, gde su napadnuti: granični prelaz i trajektni prelaz u Orlovki, dva logistička centra „Odesa-22“ u blizini naselja Nikolajev i Dačnoje i brod za rasute terete u Crnom moru.

(Oleg Carov/Ribar)