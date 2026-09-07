KREMLJ NAJAVIO POSETU PAŠINJANA MOSKVI: "Biće uskoro održana"
POSETA jermenskog premijera Nikola Pašinjana Rusiji biće uskoro održana, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Poseta će biti održana ove godine. Još nema tačnih datuma - rekao je Peskov, prenosi agencija RIA Novosti.
Predsednik Rusije Vladimir Putin je 1. septembra razgovarao sa Pašinjanom na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Kirgistanu.
Glavna tema razgovora bili su planovi Jerevana za pridruživanje Evropskoj uniji.
Ruski predsednik je ponovio da je istovremeno članstvo i u Evroazijskoj ekonomskoj uniji i u EU nemoguće, i ponovio je svoj poziv na referendum kako bi se rešilo to pitanje.
Nakon sastanka, pozvao je jermenskog premijera u Moskvu kako bi razgovarali o konkretnim pitanjima saradnje između dve zemlje.
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