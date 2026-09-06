Svet

ORIJENTISAN PREMA KINI: Indija u novembru dobija pet sistema S-400

Novosti online

06. 09. 2026. u 16:49

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INDIJA će u novembru dobiti poslednji od pet protivvazdušnih raketnih sistema S-400 kupljenih od Rusije. Vlasti zemlje takođe razmatraju kupovinu još pet takvih sistema.

ОРИЈЕНТИСАН ПРЕМА КИНИ: Индија у новембру добија пет система С-400

printscreen/youtube/Armies Power

To je objavio Hindustan tajms.

Prema pisanju publikacije, ugovor o isporuci pet sistema S-400 u vrednosti od 5,43 milijarde dolara potpisala je vlada Narendre Modija 2018. godine.

Peti kompleks je planiran da se nalazi u istočnom delu Indije i da bude orijentisan prema Kini.

Izvori lista su izvestili da će odluka o kupovini još pet diviziona S-400 biti doneta nakon što se cena ugovora finalizuje sa Moskvom i odobri od strane indijskog Ministarstva finansija.

(alo.rs)

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