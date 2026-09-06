ORUŽANE snage Ruske Federacije nastavljaju da sprovode Specijalnu vojnu operaciju, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi.

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Jedinice grupe "Sever" poboljšale su svoj taktički položaj u sukobima sa bojovnicima Oružanih snaga Ukrajine (VSU) u Sumskoj i Harkovskoj oblasti. Gubici neprijatelja iznose najmanje 200 vojnika, dva oklopna borbena vozila, tri ostala vozila i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe "Zapad" zauzele su povoljnije položaje u Harkovskoj oblasti i Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR). Neprijatelj je izgubio oko 190 vojnika, dva oklopna i 16 ostalih vozila, dva artiljerijska oruđa i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe "Jug" poboljšale su svoj položaj duž fronta na potezu od Kramatorska do Družkovke u Donjeckoj Narodnoj Republici. Neprijatelj je izgubio više od 145 vojnika, borbeno oklopno vozilo "novator", 20 ostalih vozila i dva artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe "Centar" poboljšale su svoj taktički položaj na potezu od Ivanovke u Dnjepropetrovskoj oblasti do Dobropolja u DNR. Gubici VSU iznose preko 405 vojnika, dva oklopna i devet drugih vozila, kao i haubicu D-30.

Jedinice grupe "Istok" napredovale su duboko u odbranu neprijatelja u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. Gubici VSU se procenjuju na 325 vojnika, četiri oklopna i šest drugih vozila.

Jedinice grupe "Dnjepar" su u borbama kod Orehova u Zaporoškoj oblasti eliminisale oko 50 ukrajinskih vojnika, 22 vozila, tri stanice za elektronsko ratovanje i jednu stanicu za elektronsko izviđanje.

Taktička avijacija, udarni dronovi, raketne jedinice i artiljerija Oružanih snaga Rusije uništili su objekte ukrajinske transportne i logističke infrastrukture, proizvodne objekte, mesta za skladištenje bespilotnih letelica i njihovih komponenti, kao i 144 položaja ukrajinskih oružanih snaga i stranih plaćenika.

Snage PVO su oborile četiri navođene avio-bombe i 400 bespilotnih letelica avionskog tipa, navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane za 6. septembar.

(rt.rs)

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